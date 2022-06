Öt évvel ezelőtt látta vendégül a világ vizes sportágainak képviselőit Magyarország, a 2017-es világbajnokság sok szempontból etalon volt, a valaha volt addigi legjobb ilyen esemény. Azon szerencsések, akik személyesen átélhették a hangulatot, talán soha nem feledik el. Most, 2022-ben erre újra esély adódik, miután hazánk beugróként, pár hónap alatt tető alá hozta az újabb tornát a kormány támogatásával. Amivel már egy nagy győzelmet elkönyvelhetett a kezdés előtt, a többit a magyar sportolóktól reméljük.

Az elsőre még eddig várni kell, de hétfőn a Duna Arénában Milák Kristóf és Kenderesi Tamás 200 pillangón a döntőbe jutott, így kedden már erre is jó esély kínálkozik. Miközben az ember az uszodából a margitszigeti Hajós uszoda felé tartott, megint beugrottak a korábbi képek, emlékek micsoda elképesztő hangulat uralkodott a hölgyek és a férfiak találkozóin, milyen volt meg- és átélni azt a két hetet. „Írj történelmet „ – olvasható a vb szlogenje sok helyen, s bizony ezt Bíró Attila női válogatottja már tavaly Tokióban elkezdte, hiszen először szerzett érmet az ötkarikás játékok történelmében. S ha már olimpia, hétfőn délután a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke, Thomas Bach a helyszínen tett látogatást, akit fogadott Vári Attila, a Magyar Vízilabda Szövetség elnöke és Mihók Attila, a Nemzeti Sportügynökség vezetője. Egyébként abban is kuriózum a vízilabda torna, hogy nem egy helyszínen rendezik, hanem Budapest mellett Szeged, Debrecen és Sopron is helyszín – eddig ilyen sem volt még. Viszont ez azt is jelzi, az országban nem egy világszínvonalú uszoda található már – erre is büszkének kell lenni.

De vissza a Hajósba, ahol az A-csoport első meccsét Olaszország vívta Kanadával, a végig szoros találkozó némi meglepetésre döntetlenre végződött, 7-7 lett az eredmény. A következőn erre nyilván esély sem volt, a médiatribünön arról ment a tippelgetés, mennyivel fogunk nyerni. A kiváló kolléga, a Magyar Vízilabda Szövetség kommunikációs vezetője, Amler Zoltán szerint azért a Dél-Koreának 2019-ben lőtt 64 gól (nullát kaptunk), a sportág történelmének addigi legnagyobb győzelme most nem lesz veszélyben, mert Kolumbia sokkal jobb. Legalábbis az ázsiaiakhoz képest.

Bíró Attila szövetség kapitány sem véletlenül mondta a találkozó előtt, hogy egyáltalán nem készültek első ellenfelükből, számukra szerdán az olaszok elleni csúcsrangadóval kezdődik igazából a vb. – Igazából már az olimpiára készülünk hosszútávon, de remélem a csapatépítés nem megy az eredmény rovására. Sehol nincs még egy ilyen fantasztikus létesítmény és közönség a világon, bízom benne, jó hatással lesznek ránk a körülmények. Remélem nagyon sokan szurkolnak majd nekünk, ezért az együttesért, a címerért érdemes. Mérkőzésenként legalább fél gólt be tudnak kiabálni a drukkerek – fogalmazott.

Ugyan telt ház (még) nem volt, de így is nagy biztatást kaptak a lányok, a labdákat viszont nem nagyon kellett beordítani (még), mentek azok maguktól sorra a kolumbiai kapuba. A lelkes ellenfél mondjuk elég „korán”, 4-0 után Marin Daniela révén megszerezte országa első világbajnoki gólját. Sőt, 6-1 után megint betaláltak, aztán utána már csak „fényévek” múlva. A lelátón amolyan karneváli hangulat uralkodott, különösen, amikor a pár kolumbiai szurkolót kiszúrták a helyi műsorvezetők, akik a hazai publikum hatalmas tapsa mellett táncoltak egyet a lelátón. A magyarok meg fickándoztak a vízben, akkor dobtak gólt, amikor csak akartak, az újoncok is átestek a tűzkeresztségen, utolsó mezőnyjátékosként a Dunaújváros honosított centere, Mahieu Geraldine, azaz „Zsuzsi” dobta meg első gólját, ami összeségében a huszonnyolcadik volt kettő ellenében. A közönség magát is szórakoztatta, amikor Parkes volt eredményes, valaki beordította a ma egyik legnagyobb slágerének refrénjét: „Ki ez a láááány?! Persze, mindenki tudta, s azt is, kik nyerték meg óriási fölénnyel a találkozót, a csapatot vastaps köszöntötte a lefújás után.

Magyarország – Kolumbia 35-4 (8-2, 12-0, 7-0, 8-2)

Magyarország: Magyari – Vályi 1, Szilágyi 4, Máté 3, Parkes 3, Keszthelyi 4, Garda 2. Csere: Gangl (kapus), Gurisatti 3, Leimeter 5, Mahieu 2, Rybanska 6, Faragó 2.

A találkozó legjobb játékosának Leimeter Dórát választották meg, aki, mint minden díjazott, a Benedek Tiborról elnevezett különdíjat vehette át.

Szerdán 21 órakor Olaszországgal folytatjuk.

Ami a nap összességét illeti, a favorit csapatok mind hozták nyitómeccseiket. Az Egyesült Államok 24-2-re nyert Dél-Afrika, Görögország 28-1-re Thaiföld, Hollandia 29-6-ra Argentína, Ausztrália 19-6-ra Kazahsztán, Spanyolország pedig 18-8-ra Franciaország ellen.