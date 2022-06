Petrás Gábornak „könnyű” dolga van

Természetesen ezt csak baráti incselkedésnek szánjuk felé, mert ő egy igazi sport­ember, aki gyakran fut, imád focizni és szívesen pattan kerékpárja nyergébe is. Így aztán jól ismeri az általa szervezett sportesemények résztvevőinek minden gondolatát. Tehát innen „könnyű” neki a kedvükben járnia…

– Szerintem mindegyik állítás igaz, hiszen amikor valaki abbahagyja az aktív sportolást, rájön, hogy más szak­ágak is sok örömöt adhatnak. Az én életem is így alakult. Az újvárosi bringatúra előtt elfogattam Holler Feri barátom meghívását, és Dunaföldváron hoztam magam formába. Ideális táv volt, remek szervezéssel, amit nem titkolt céllal a felkészülésem részének is tekintettem.

– Ez volt a bringatúra célja...

– Ez egy olyan nagyszerű sorozat, amiben nem illik hibázni. A legfontosabb célunk az volt, hogy minél több családot, baráti társaságot, vagy munkahelyi csoportot mozgassunk meg ezzel a kedvelt lehetőséggel úgy, hogy balesetmentesen együtt töltsék a szabadidejüket, jól szórakozzanak, és, ha szerencsések: nyerjék meg a tombola nyereményeit. A különlegessége pedig a jótékonykodás lehetősége volt, amivel Dunaújváros Ebrendészeti Telepét kívántuk támogatni. A rendőrség lehetőséget nyújtott a kerékpárok regisztrálására, ami az eltűnésük esetén segíti a megtalálásukat.

– Összefogás a biztonság érdekében...

– Nagyon sokat köszönhetünk a rendőrségnek, hiszen Német Miklós vezetésével biztosították az utunkat a motoros fölvezetőkkel kiegészítve. Fontos szerep hárult az ötvenkét polgárőrre, valamint a készenlétben álló mentőkre is. A szervező csapatunk is a helyén állt.

– Milyen volt a hangulat?

– A sport mindig jó hangulatba hozza az embereket. Már a bemelegítés is kiválóan sikerült. Nyári Ica és a Pentele Baráti Kör is egy egész csapattal érkezett, hogy kiszolgálják a résztvevőket. Mezőfalván a Spartan Training Group ejtette ámulatba, és vonta a produkciójukba a pihenő bringásokat. Nagy sikerül volt. A Deák Karcsi ötven kiló cseresznyét, mi pedig vizet osztottunk ki a résztvevőknek.

Több mint egymillió forint gyűlt össze

– A jótékonyság eredménye?

– Jó hírrel szolgálhatok. A Fut a város és a bringatúrán történt adománygyűjtés során több mint egymillió forint gyűlt össze. Ezt komoly sikerként értékeljük. Decemberig, amikor az adományunkat át akarjuk adni, a város kereskedéseiben elhelyezett gyűjtődobozokon keresztül még lehet a támogatók közé állni.

– Elégedetten tekintenek vissza?

– Azt kell tennünk, hiszen mindkét rendezvényünk a terveink szerint, sikerrel zárult. Büszke vagyok a csapatomra, amit Balogh Katalin, Neszvecskó Zorica, Szűcs Vivien, Szűcsné Zsuzsanna és Dénes Nikoletta alkottak. A bringatúra napján pedig még tizenketten csatlakoztak hozzánk.