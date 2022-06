Salamonné Szabó Éva a Magyar Speciális Olimpiai Szövetség Torna Szakágának vezetője volt. Tőle a következőket tudtuk meg.

-Szerencsére mostanában már egyre többen figyelnek a munkákra, így erre a fontos versenyre is, ami egy válogatási lehetőséget ad a jövőre zajló Speciális Olimpiára, amit majd Berlinben rendeznek. Erre az alkalomra a résztvevők Budapestről, Egerből, Csobánkáról, és mi a dunaújvárosiak a Mozdulj Diák DSE-től gyűltünk össze. Ezekre a sportolókra is nagyon komoly és nehéz feladat vár. Korábban is ezen az úton haladtak, ezért ragyogó eredményekkel büszkélkedhetünk.

A dunaújvárosi sportolók sikereiről

-Latinovics Lívia összetettben, gerendán, talajon és felemáskorláton lett aranyérmes, ugrásban pedig negyedik helyen zárt. Juhász Szebasztián három arannyal térhetett haza. Talajon, nyújtón és összetettben is bajnok lett. Ezen kívül egy ezüstöt szerzett lólengésben, egy bronzérmet korláton és 5. lett gyűrűn a 2019-es Abu-Dzabiban megrendezett Speciális Olimpián. Összesen hét aranyéremmel térhettek haza! Az ő eredményeik mögött is hatalmas munka áll, de természetesen a gyakorlataik színvonala nem vethető össze az épek teljesítményével. Ezek a gyerekek, akikkel mi foglalkozunk, valamilyen szinten idegrendszerileg sérültek, tanulásban és értelmileg akadályozott versenyzőkről beszélünk. Számukra már az is nagyon feladatot jelent, hogy az alapokat elsajátítsák.

Fotók: Balogh Tamás

A tanítványaim nagy lelkesedéssel várják az évente két- három alkalommal lebonyolításra kerülő hazai versenyeinket is. Igazi ünnepként éljük meg őket, amiket sajnos a pandémia alatt nélkülönöznünk kellett.

Rangos vendég érkezett

-Berki Krisztán megjelenése egy hatalmas ajándék volt mindnyájunk részére. Már akkor lelkesedésben törtünk ki, amikor fölmerült a látogatásának a lehetősége. Biztosan nem kell bizonygatnunk, hogy az Olimpiai, háromszoros világ-, hatszoros Európa-bajnok megjelenése Magyarország minden helyszínén nagy büszkesége lesz az őt fogadóknak! Én magam is nagyon boldog vagyok miatta. Ezzel az eseménnyel egyébként Hajdú Lászlóra is emlékeztünk, aki tíz évig volt a szakág vezetőnk, és az idén februárban távozott közülünk.

A Magyar Speciális Olimpia Szövetség

-A szellemisége a sporttal, a sportolás által ébresztett tudatossággal, és a küzdeni akarással kívánja megváltoztatni az emberek életét. Buzdítja és erőt ad az értelmi fogyatékossággal élőknek. Sokat tesz az elfogadtatásukért. Az egymás megértésének és tiszteletének fontosságát hangsúlyozza.

A Speciális Olimpia

-Szintén négy évenként rendezik meg, de nem a klasszikus olimpia helyszínén. Az is egy nagyszabású esemény, amelyen több ezer sportoló mérheti össze a tudását, a hasonló létszámú kísérőik segítségével.

A magyar sportolók a legutóbbi Abu-Dzabiban, 2019 márciusában összesen 69 érmet szereztek. A tornászok kiemelkedően szerepeltek. Salamonné Szabó Éva irányításával Dunaújvárosban készültek a Világjátékokra. A következő Nyári Világjátékokat Berlin rendezi, 2023-ban. A tornászok ismét remekelni szeretnének.

Hajdú László Emlékverseny - 2022.05.21-22. – Dunaújváros; Eredmények – „Mozdulj Diák” DSE

Lányok: I.szint:

1.korcsoport: Sáfár Virág: 5 arany érem-ugrás, felemáskorlát, gerenda, talaj, összetett verseny.

2.korcsoport:

Gulyás Noémi: ugrás, talaj, összetett verseny-1.hely; gerenda-2.hely; felemáskorlát-3.hely.

Geracsek Mira: gerenda-1.hely, ugrás és talaj-3.hely, felemáskorlát-4.hely; összetett verseny-2.hely.

Lányok: II.szint

Latinovics Lívia: 5 arany érem- ugrás, felemáskorlát, gerenda, talaj, összetett verseny.

Fiúk: I.szint

Boromisza Krisztofer: talaj, gyűrű, ugrás, párhuzamoskorlát, összetett verseny-1.hely; lólengés és nyújtó-2.hely.

Bíró Dominik: ugrás és talaj-3.hely.