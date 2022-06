Frissítve 20:00

A harminchatodik bringatúrán 1288-an vettek részt. Déli tizenkét óra körül már érkeztek vissza a résztvevők a dunaújvárosi Városháza térre. Ahol 12.15-kor kezdődött a tombolasorsolás. Hatvannégy nyereményt, közel 2millió forint értékben sorsoltak ki a szervezők, köztük több kerékpárt is.

Petrás Gábor a szervező Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség főtitkára és ennek az eseménynek a főszervezője is egyben kérdésünkre azt hangsúlyozta, hogy ez egy olyan különleges közösségi rendezvény, amely az embereknek a pandémia ideje alatt nagyon hiányzott. Új elem a jótékonykodás, amely segítségével az ebrendészeti telepet támogathatják együtt a harminchatodik bringatúra résztvevői.

Szemenyei István az esemény fővédnöke olvasóinknak személyes benyomásairól beszélt. Kiemelte, hogy nagyon boldog, hogy ismét sportolhat a város a hagyományos túrán, hiszen jómaga is hosszúévekig vett részt az emblematikus rendezvény szervezésében. Most megtiszteltetés, hogy fővédnökként ismét jelen lehet. Nagy öröm és jó érzés az az előremutató gondolat is, amely a sportolás mellé emelte a jótékonykodás, hiszen a szolidalitás nagyon fontos- hangsúlyozta a fővédnök.

Az idei bringatúrán Petrás Gábor főszervező mellett öt önkéntes koordinátor: Balogh Katalin, Szűcsné Nagy Zsuzsanna, Szűcs Vivien, Dénes Nikolett és Neszvecskó Zorica három hónnapig tartó előkészület után szombaton korán reggeltől késő délutánig vezényelte a városi sport rendezvényt. Az esemény napján a csapat kiegészült további tizenkét szervezővel, negyven rendőrrel, ötven polgárőrrel, két motorosrendőrrel, számos motoros segítővel és a jelenlévő egészségügyi személyzettel és a mentősökkel, akik mind fáradhatatlanul és nagyszerűen végezték a munkájukat. A remek összefogás nagyszerű rendezvényt eredményezett.

Az eseményen találkoztunk dr. Mészáros Lajossal a térség országgyűlési képviselőjével. Mint elmondta dunaújvárosiként már az első bringatúrákon is reszt vett, majd egy időszak kimaradt és most ismét kerékpárra ült. Hiszen nagyon fontosnak tartja a sportolást a friss levegőn, amelyet maga is szívesen végez.

Farkas Roland is arról számolt be lapunknak, hogy már az első közösségi kerékpározáson is ott volt. Akkor tizenhét éves volt és pont a születésnapján tartották. Még az egykori szlogenre is emlékezett: „Megértünk már harmincötöt, bringázzunk most harmincötöt!”. Egykor osztálytársakkal, barátokkal indultak és jó buliként élték meg. Azóta is mindig részt vesz rajta- ha teheti. A mostanin családjával tekerte végig a távot.

Szepessy Gerő is kerékpározott a harminchatodik bringatúrán, ahogy gyerekkora óta mindig. Bár- mint mondta- akkoriban május első hétvégéjén rendezték. Véleménye szerint az eseménynek nem annyira a sportértéke nagy, hanem a dunaújvárosi közösségi élmény része kiemelkedő.

A június 11-én rendezett Dunaújváros-Mezőfalva-Dunaújváros Bringatúra a Sportolj Dunaújváros!- elnevezésű rendezvénysorozat része, a második állomása. A tömegsport rendezvényeknek azonban a bringatúrával még közel sincs vége.

A mai túra óriási társadalmi összefogás eredménye, amelyért köszönet a támogatóknak, közreműködőknek, a segítőknek, az önkéntes szervezőcsapatnak és a dunaújvárosiaknak. További eseményeket rendezünk majd szeptemberben és decemberben is, amelyek bevételeivel, csak úgy mit a bringatúráéval az ebrendészeti telepet fogjuk majd közösen, a sporttal együtt támogatni- mondta el végezetül Petrás Gábor.

