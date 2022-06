Az erdélyi, lélek­emelő és mentálisan nagyon sokat adó rávezető túra után csapott bele igazán a sűrűjébe Bíró Attila együttese. Május 11-e óta már a Margitszigeten készülnek a hazai rendezésű világbajnokság nem is olyan sokára, június 20-án kezdődő rajtjára a lányok. A bő keret, amelyben öt dunaújvárosi játékos, Garda Krisztina, Gurisatti Gréta, Horváth Brigitta, Mahieu Geraldine és Szilágyi Dorottya található, csak a múlt hétre lett teljes, amikor a két görögországi légiós, Parkes Rebecca és Gangl Edina is csatlakozott a többiekhez.

Pénteken a válogatottak is ott tudtak lenni a felnőttcsapat évzáró összejövetelén Fotó: DFVE

– A csúcsterhelés időszakát zártuk le akkor, kellően fáradtak voltak a lányok az utolsó edzést követően. Elégedett vagyok velük, az előírtakat kimondottan jól teljesítették, sokat léptünk előre, épül a csapat. Innentől változik úgymond a koreográfia, a munka érdemi része következik, hiszen egyre több taktikai elem épül a felkészülésbe, az egymás közötti játék is egyre nagyobb szerepet kap – idézte Bíró Attilát a szövetség honlapja.

A vb-ig a rövid idő miatt hivatalos mérkőzés nem szerepel a programban, de komoly ellenfelekkel tudnak gyakorolni a lányok. A jó kapcsolatoknak köszönhetően hétfőtől öt napig Veszprémben játszik majd nem hivatalos edzőmeccseket a magyar és az ausztrál válogatott, majd június 13-tól négy napig az olimpiai- és világbajnok amerikai válogatottal készülnek együtt a mieink a szegedi nyitott uszodában. A világbajnokságon majd Olaszország, Kanada és Kolumbia lesz az ellenfelünk a csoportban.

Egyébként az újabb kis pihenőt kihasználva, a válogatottak részvételével tartotta meg a klub a felnőttek csapatának évzáró összejövetelét Dunaújvárosban, ahol egy finom vacsora után kötetlen beszélgetéssel zárult az este.

Határokon túl is látható lesz az M4 Sporton a világbajnokság- Erdélyben és Felvidéken is követhetik majd a szurkolók a magyarországi vizes világbajnokságot, amelyet 2017 után 2022-ben is az M4 Sport és az m4sport.hu közvetít. Az MTVA Sajtó és Marketing Irodájának szombati közleménye szerint a közmédiának hosszas tárgyalásokat követően sikerült elérnie, hogy a június 17. és július 3. között sorra kerülő világ­eseményt Erdélyben és a Felvidéken is követhesse a külhoni magyarság az M4 Sporton. „A szerződéses és a technikai feltételeit is megteremtette a közmédia annak, hogy a várva várt vizes világbajnokságot Erdélyben és Felvidéken is láthassák a magyar nézők kábeles adás segítségével az M4 Sporton” – olvasható a tájékoztatásban.