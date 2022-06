A borús fellegek is mintha a szervezők kegyeibe akartak járni – legalábbis a délután java részében -, mert elkerülték a focipályát, ellentétben a helyből és vidékről érkezőkkel. Nem is volt csoda a nagy érdeklődés, hiszen nem akármilyen vendégek érkeztek Nagyvenyimre. A kilátogatók amellett, hogy az U9-es gyerekek meccseit figyelhették amolyan bemelegítésként, örömmel fedeztek fel egy-egy korábbi ismert, lehet eddig csak a televízióban látott labdarúgót.

Fotók: Gallai Péter/Dunaújvárosi Hírlap

Persze, a névadót, a német Hertha legendás játékosát és edzőjét, a korábbi magyar szövetségi kapitányt, Dárdai Pált övezte a legnagyobb figyelem, aki, miután megsérült az előző meccsen, ezúttal csak a padról vezette együttesét. Ahol ezúttal olyan nevek kaptak helyet, sok-sok válogatottsággal a hátuk mögött, mint például Fehér Csaba, Egressy Gábor, Szélesi Zoltán, Márton Gábor, Zombori Zalán, Németh Krisztián, sőt, a ma is aktív Nikolics Nemanja is befutott erősítésként Székesfehérvárról. S persze nem hiányozhatott a csapat menedzsere és motorja, Bakalár László, aki például itt találkozhatott egy fiatalkori barátjával a Balatonról.

Ugyan idősb Dárdai nem lépett pályára, ahogyan egyéb elfoglaltságuk miatt három fia közül egyik sem, de már a kezdés előtt volt dolga bőven. Közös fotók, aláírások, egy-egy kedves szó mindenkihez.

- A Bundesligában ennél sokkal nagyobb volt az ilyenfajta felhajtás, szóval ez meg sem kottyan – jegyezte meg mosolyogva. Aztán Németh Krisztiánnal az U9-es torna résztvevőinek – Kulcs, Baracs, Nagyvenyim, Sárosd - adtak át ajándékot, jót nevetett mindenki, amikor Gászler Ferenc főszervező Pali és Krisztián bácsiként szólította őket. Utána jöhettek a gyerekekkel a fotók, az újabb dedikálások, holott ők már nem is láthatták játszani a pályán Dárdait.

Aztán következett a megnyitó, Vargáné Kaiser Katalin polgármester szólalt fel elsőként. Azzal kezdte, a legfontosabb az öröm, hogy egy ilyen rendezvényen köszöntheti a nézőket és a neves vendégeket. – Azt szoktam mondani, a futball és minden sport azt a legfontosabb ismérvet hordozza, hogy a befektetett munkának meglesz az eredménye, és a tisztességes küzdelem hozza meg a győzelmet. Mi, Nagyvenyimen ennek szellemében szoktunk a dolgunkat is végezni. Külön köszönöm, hogy dr. Mészáros Lajos is elfogadta a meghívásunkat – mondta.

Majd az országgyűlési képviselő köszöntötte a résztvevőket és gratulált a helyieknek, hogy ilyen sportéletet élnek, aminek része ez a kétnapos rendezvény is. Orvosként nagyon jól tudja, a rendszeres mozgás mennyire fontos a testi és lelki egészség szempontjából. – Éppen ezért biztatnék arra minden fiatalt, minél többet sportoljon – hangsúlyozta dr. Mészáros Lajos jó játékot kívánva a csapatoknak.

Csizmadia György a sportegyesület nevében arról beszélt, az, hogy jelenlegi helyzetükbe eljutottak, a Koncz család munkája nélkül nem jöhetett volna létre. – Most a fiataljaink és mindenki más is láthatja azokat a példaképeket a pályán, akik nem csak a profi, hanem az amatőr sporthoz is kedvet teremthetnek. Az önkormányzattal közösen az a fontos célunk, minél több gyereket és felnőttet tudjunk megnyerni magunknak – fogalmazott.

Aztán dr. Mészáros Lajos és Vargáné Kaiser Katalin kedves ajándékot adott át Bakalár Lászlónak és Dárdai Pálnak, egy-egy nagyvenyimi szurkolói sálat és oklevelet, ezzel is megköszönve, hogy elfogadták a meghívást.

Forrás: Attila Janics

Miközben a csapatok a kezdéshez készülődtek, Szepessy Róberttel, a DPASE csapatkapitányával váltottunk pár szót, aki testvére, Szepessy Gergő invitálására érkezett.

- Persze, hogy kíváncsi vagyok a régi nagy játékosokra, sőt, Nikoliccsal még együtt futballozhattam a Kaposvárban, remélem a meccs után tudunk pár szót váltani – mondta, majd ezek alapján arra a felvetésre, akár a Dárdai-csapatban is ott lehetne, némileg meglepő választ adott. – Nem, inkább a Nagyvenyimben, s nem csak azért, mert ott több az ismerős. Gászler Ferenctől kaptam felkérést, hogy vendégként beszállhatok, de a szezon végén összeszedtem egy olyan sérülést, ami miatt inkább nem kockáztattam.

Forrás: Attila Janics

Majd az eseményről megjegyezte, nyilván a szülők mesélhetnek a kicsi gyerekeknek ezekről a játékosokról, nekik pedig nagy dolog, hogy találkozhatnak velük. Az pedig külön szimpatikus, hogy a Dárdai Team elmegy a lekisebb településre is, ami mind a magyar futball népszerűsítését szolgálja.

Ott állt a pálya szélén Nemes Zoltán is, aki tizenegy évig volt a Nagyvenyim FC elnöke.

Nemes Zoltán

Rendkívül fontos, hogy ilyen játékosokat láthattunk vendégül. Nagyon nagyra értékelem azt az üzenetet, amit képviselnek, hogy szabadidejüket feláldozva eljöttek ilyen nevekből álló csapattal. Ez óriási dolog számunkra és sokra tartom. Ráadásul újra személyesen találkozhattam Bakalár Lászlóval, aki ifjúkorom balatoni haverja, együtt töltöttünk sok szép nyarat, és sok éve nem láttuk egymást – nyilatkozta.

Aztán útjára indult a labda, ami előtt a kezdőrúgást Lőrincz Zsolt végezhette el. Hiába a kor, bizony a vendégek, ha esetleg kicsit le is lassultak, szép akciókat vezettek, Németh Krisztián vezető gólja is egy ilyen után született meg. Persze, a hazaiak is igyekeztek mindent beleadni, több ígéretes támadást vezettek, de örültek egy jó védésnek, szerelésnek is a nagy nevű ellenfelekkel szemben. Nyilván, a fölény a Dárdai csapaté volt, például Nikolics az NB I-ben is megtapsolt felső sarkos góllal mutatta meg rúgótechnikáját. A szünet után sort cserélt a Nagyvenyim, hogy aztán mindenki talpra ugorjon, amikor egy külsővel eltekert nagyon szép góllal a hazaiak is betaláltak. – Innen szép fordítani – kiabálta be valaki nagy közderültséget kiváltva, igaz, az ellenfél ekkor már sokadik góljánál tartott. Ám az előbb említett, erősen optimista jóslat nem tudott beteljesedni, mert az egészen odáig a pályát elkerülő zivatarfelhőkből kiadós eső kerekedett, idő előtt véget vetve a játéknak. Ám csak annak, mert a vihar elvonultával közös vacsora, majd pedig élő zenével kísért, jó hangulatú est zárta ezt a szép napot.

Gászler Ferenc azt mondta, az előző években az újpesti öregfiúk voltak a vendégeik, most pedig nagyon boldogok, hogy egy ilyen csapatot láthattak vendégül a tornán, ami, mint említettük, jótékonysági célt is szolgált. A Duna Dog Center és a Törpi Bölcsi Állatmentő Szolgálat javára gyűjtöttek. - Adományládákat helyeztünk ki, illetve a szombati tornán résztvevő csapatoktól nem kértünk nevezési díjat, hanem annak fejében természetbeni felajánlásokat a szervezetek részére.

Ami pedig a meccset illeti, boldog vagyok, hogy játszhattam ilyen ellenfelekkel, de azt hiszem mindenki az, akinek megadatik ez a lehetőség. Nem véletlenül két garnitúra mez kellett, mert akkora túljelentkezés volt a részünkről, hogy két csapatunk lett. A megye kettőhöz képest ég és föld a különbség, az ember van, hogy nyomozza a labdát egy csel után. Ám így is óriási élmény volt ez nekünk a pályán, meg a gyerekeknek, szülőknek, de azt hiszem az egész falunak is.