Frissítve 12: 30

Baleset nélkül tekertek Mezőfalváig

Különleges esemény nélkül, balesetmentesen érkezett a 36. bringatúra mezőnye a táv felét jelentő mezőfalvi pihenőbe, ahol nem csak a szusszanásra jutott idő, de látványos akrobata bemutatót is láthattak a résztvevők, továbbá étel, hűsítő italok és a vendéglátók részéről cseresznye várta a kerekezőket. A mikrofonnál Szárszó Lajos invitálta a drótszamaras sokaságot az érvényesítő kártyák leadásához. Közben a Spartan Cheerleading SE tagjai a bicikliseket is bevonta a „repülő” mutatványokba. A családos és egyéni túrázók mellett találkoztunk spontán összeállt iskolai csapatokkal, illetve más formációkkal is, akik egyenpólóban jelezték, hogy ők most egy társaság és együtt kerekeztek. Mészáros Lajos országgyűlési képviselő is a bringások között tekert. - Nagyon kellemes időben, közepes tempóval haladtunk. A levegő sem fogyott el és rendben ideértünk – mondta lapunknak a pihenőben. Vargéné Kaiser Katalin Nagyvenyim polgármestere a férjével érkezett. Szintén rendszeres túrázók. A mezőny 11 órakor indult vissza Dunaújvárosba.

Frissítve 12:15

A harminchatodik bringatúrán 1288-an vettek részt. Jelenleg érkeznek vissza a résztvevők a dunaújvárosi Városháza térre. Ahol 12.15-kor kezdődik a tombolasorsolás. Hatvannégy nyereményt fognak kisorsolni a szervezők, köztük több biciklit is.

A Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség június 11-re szervezte meg a harminchatodik Dunaújváros–Mezőfalva–Dunaújváros Bringatúrát. A regisztráció már 8 órakor elkezdődött, a részvétel ingyenes volt és bárki csatlakozhatott.

Aki a kellemes sportélmény mellett a jótékonysághoz is kedvet érzett az ezer forintért támogatói rajtszámot vásárolhatott, amelynek bevételével a helyi ebrendészeti telep fejlesztését segítik majd így a résztvevők. A rajtszámmal (és persze a táv teljesítésével) nyereménysorsoláson is reszt vesznek a bringások. Ugyanis a szponzoroknak köszönhetően számos ajándék vár arra, hogy gazdára találjon, a többi között kerékpárok, sporteszközök.