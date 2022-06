Veszprém után a héten Szegeden készült a jövő heti világbajnokság rajtjára a válogatott, ahol a címvédő Egyesült Államok csapatával tartottak több kétkapus edzést. Csütörtökön délután aztán sajtótájékoztató keretében Bíró Attila szövetségi kapitány kihirdette a tizenhárom plusz két játékos nevét.

Előtte azonban Vári Attila, a Magyar Vízilabda Szövetség elnöke beszélt arról, miután februárban eldőlt, hogy hazánk rendezi meg a világbajnokságot, elég szűk idő maradt a kezdésig. – Azonban ki tudom jelenteni, és ez Szegeden is látszik, hogy az előkészületek nagyon jól haladtak, készen vagyunk, már csak finomhangolások maradtak hátra. Az viszont nagyon nagy kihívás és egyben kuriózum, hogy egy időben négy helyszínen zajlanak a vízilabdaküzdelmek hétfőtől, ami még nem volt a sportág történelmében. Ez annak is köszönhető, hogy hazánkban ennyi kiváló, nemzetközi szintű létesítmény van, ezzel országos szintűvé tudtuk tenni a tornát – mondta, utalva arra, hogy Budapest mellett Szeged, Sopron és Debrecen lesz a helyszín, a magyar csapatok pedig a fővárosban játszanak majd.

Vári Attila megjegyezte, felkészültek a vendégek, szurkolók fogadására, ezenfelül Magyarországon nemzeti színekben vízbe ugrani és játszani egy hazai rendezésű vb-n, a sportolók legnagyobb álmai között szerepel. Közölte, hogy még minden helyszínre vannak elérhető belépők, igaz, korlátozott számban. Az elnök teljes mértékben átszellemült szurkolóként nézi majd a csapatainkat, a fiúk és a lányok rengeteg munkát áldoztak eddig a felkészülésre.

Aztán következett Bíró Attila, aki a legjobban várt névsorolvasást tartotta meg. Kezdésként visszautalt Vári Attila mondandójára, megerősítve, nagyon sokat dolgoztak, hathetes felkészülésen vannak túl. Ebben volt egy erdélyi csapatépítő edzőtábor, az utolsó két hétben pedig Veszprémben az ausztrálokkal, itt pedig az amerikaiakkal játszottak edzőmeccseket, amik nagyon hasznosak voltak, és remélhetőleg az eredményét a jövő héttől láthatjuk. A világ legjobbjai ellen szorosabb eredményeket értek el, mint az elmúlt években, de a kapitány optimista és reméli, talán egyszer egy évben meg tudják lepni őket – utalva ezzel arra is, hogy a tokiói olimpia csoportküzdelmeiben meglepetésre a magyarok legyőzték a később győztes amerikaiakat.

Az előző, 18 fős keretből végül a korábbi dunaújvárosi kapus Kiss Alexandra, valamint Peresztegi-Nagy Kinga és Pőcze Panna maradt ki.

Elsőként az eseményen jelen lévő két hölggyel, Máté Zsuzsannával és Faragó Kamillával kezdte a névsort, akik újoncként első ilyen szintű világversenyükön szerepelhetnek. Igaz, Máté tagja volt az Eb-n harmadik csapatnak, viszont az olimpiáról lemaradt. Megjegyezte, nagyon sokat tettek azért, hogy a csapatba be tudjanak kerülni, ami a mai magyar női válogatott esetében nem egyszerű. Magasra tették ugyanis maguknak a lécet, de ez igaz a játékosokra is. Ami érvényes a Dunaújváros centerére, a francia származású, decemberben magyar állampolgárságot szerzett Mahieu Geraldinre is, aki bebizonyította, hogy itt a helye a csapatban. A párja Parkes Rebecca lesz, Bíró Attila tőlük várja azokat az ítéleteket, centerlehetőségeket, amiket remélhetőleg gólokra válthatnak majd. Szintén szerepelhet a világbajnokságon a DFVE csapatkapitánya, Garda Krisztina illetve Gurisatti Gréta és Szilágyi Dorottya helye sem volt kérdéses. Horváth Brigitta sajnos nem került be, viszont ő lett az egyik tartalék Farkas Tamara mellett, akiket kizárólag akkor lehet bevetni, ha a tizenhármas keretben koronavírusos megbetegedések történnek, így mindketten készen állnak a beugrásra. Róluk azt mondta a kapitány, szintén nagyon sokat dolgoztak, de egy picivel lemaradtak a többiektől, de a jövő az övék is lehet.

Bíró Attila a kohézió fontosságáról is beszélt, mert a bajnokság véghajrája „szétcincálja” kicsit a csapategységet.

– Nagy riválisok játszottak egymással, a Dunaújváros, az UVSE, a Fradi és a BVSC között dőlt el nagy csatában a bajnoki érmek sorsa. Kellettek a programok és ennyi idő, hogy ez úgy összeálljon, ahogyan én szeretném, ami sikerült is. Azonban nyilván a legnagyobb összetartó és csapatkohéziót kovácsoló erő az a győzelem, remélem, minél több ilyenben lesz részünk – közölte.



Bíró Attila szövetségi kapitány bizakodva várja a rajtot Fotó: ÁK/NS

Forrás: Árvai Károly

Nekik szurkolhatunk Budapesten

Kapusok: Gangl Edina (Glifada, görög), Magyari Alda ­(UVSE-Hunguest Hotels).

Balszélsők: Gurisatti Gréta, Szilágyi Dorottya (mindkettő Dunaújvárosi FVE), Keszthelyi-Nagy Rita (UVSE).

Centerek: Mahieu Geraldine (Dunaújváros), Parkes Rebecca (Ethnikosz, görög).

Bekkek: Máté Zsuzsanna (FTC-Telekom), Rybanska Natasa (UVSE).

Jobbszélsők: Faragó ­Kamilla (UVSE), Garda Krisztina (Dunaújváros), Vályi Vanda (FTC), Leimeter Dóra ­(BVSC-Zugló).

Tartalékok: Farkas Tamara (BVSC), Horváth Brigitta (Dunaújváros). A játékosok klubjaként azt a csapatot jelöltük meg, amelyből kiharcolták a kerettagságot.

A magyar válogatott az A csoportban szerepel, hétfőn 21 órakor Kolumbia ellen mutatkoznak be a lányok. Szerdán 21 órakor Olaszország, pénteken 21 órakor pedig Kanada lesz az ellenfél.