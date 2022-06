Az újvárosiak az A csoportban először 3:1-re verték a Pénzügyőrt, majd 3:2-re kikaptak a MÁV Előre Akadémia gárdájától. A keresztjátékban 3:0-ra múlták felül a Szolnoki SPC-t, az elődöntőben pedig a KESI-t verték 3:2-re.

A fináléban sikerült visszavágni a csoportban elszenvedett vereségért a házigazda székesfehérváriaknak, ugyanis 3:0-ra győztek Kövessy Balázs vezetőedző tanítványai, aki így értékelte csapata teljesítményét.

A megyeszékhelyen a házigazdákkal szemben hódították el az első helyet a dunaújvárosiak Fotó: Magyar Röplabda Szövetség

– Az U17-es bajnoki cím után magasra volt rakva a mérce az U19-es csapatunknak, de velük is szerettünk volna aranyérmet nyerni. A szezon közben úgy sikerült a döntőbe jutni, hogy szinte az összes fordulóban a serdülőcsapattal álltunk ki a bajnoki mérkőzések során, ami, azt gondolom, hatalmas teljesítmény. A finálé előtt tudtuk nagyon jól, hogy az együttes nagyjából a második, de leginkább a harmadik napra fog igazán összekovácsolódni, ez így is lett.

Kiemelte, már a Kecskemét ellen látszott a csapaton, hogy ugrottak egy szintet, ugyanakkor ezzel szemben tudta, hogy még van tartalék a fiúkban, ezért akadt hiányérzete is. Azt gondolta titkon, hogy a döntőben fognak kiteljesedni, ami szerencsére így is történt.

– Bár az eredményen és a szettek pontjain nem látszott, de nagyon nehéz mérkőzést játszottunk a döntőben. Komoly munka volt fenntartani a figyelmet és a fókuszt a hazaiak ellen, hiszen nem volt igazi játék a három szett alatt. Összességében az utolsó összecsapásra kiteljesedő keret magabiztosan törlesztett az első nap veresége után, és lett ezzel bajnok. Ami még további büszkeségre ad okot, hogy a bajnoki arany mellett számos különdíjat is elhozott az egyesület. Béres Mátyás lett a legtechnikásabb játékos. Tóth Kristóf a legjobb előkészítő. Sümegi Kristóf a csapat legjobbja. Én pedig a legjobb edző díját vehettem át. Ezen felül Kecskeméti Bálint a torna legértékesebb játékosa lett, aki az MVM egymillió forintos ösztöndíját kapta meg. Ebben a pénzjutalom mellett egy-egy évre elegendő táplálék-kiegészítő termék, egy edzéskiegészítő sporteszközcsomag, továbbá teljes körű sportfelszerelés-csomag és egy MVM-ajándékcsomag is van – tette hozzá.

A hatos döntő végeredménye: 1. DSE Röplabda Akadémia, 2. MÁV Előre Akadémia, 3. KESI, 4. RÖAK Kaposvár Fino, 5. Szolnoki SPC, 6. Pénzügyőr SE.

A DSE Röplabda Akadémia U19-es bajnokcsapatának tagjai: Gőczi Dániel, Szalai Kristóf József, Tamási Dávid Marcell, Herceg Kristóf, Kisházi Valentin, Pász Olivér, Tóth Kristóf, Béres Mátyás, Vida Péter, Dulcz Bende Levente, Kecskeméti Bálint Olivér, Winter László Zétény, Sümegi Kristóf András, Tömöri László. Vezetőedző: Kövessy Balázs, másodedző Tomanóczy Tibor, masszőr Malácsik Jenő.