Horváth Ferenc debütálása és a MOL Fehérvár vendégjátéka is láthatóan csalogatóan hatott, hiszen a kánikula ellenére is szép számmal gyülekeztek már a szurkolók a Dunaújváros Stadionban a kezdő sípszó előtt. Sokan érkeztek Székesfehérvárról is, így remek hangulatban kezdődött a felkészülési mérkőzés.



Dunaújváros FC – MOL Fehérvár FC 0–5 (0–1)

Gólszerzők: Petrjak (15. perc), Babos (47. p.), Dárdai P. (57. p.), Hangya (73. p), Papp M. (76. p.).



Csoboth Kevin (77) és Kesztyűs Máté (23) többször is komoly csatát vívott a labdáért Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő/Dunaújvárosi Hírlap

Bár az NB I-es élcsapat kezdte aktívabban a találkozót, mégis az újvárosiak előtt adódott az első komolyabb gólszerzési lehetőség. Egy kiugratás után Novák tornásztatta meg a fehérváriak hálóőrét. Pár percre rá érkezett a vendégek válasza Funsho révén, aki kiszorított helyzetből az ötös sarkáról próbálkozott. A 15. perc meghozta az első gólt: Kovács István két szép cselt mutatott be az újvárosiak tizenhatosánál, majd okos passzal ugratta ki Petrjakot, az ukrán légiós pedig 10 méterről magabiztosan lőtt a hálóba. A szünetben mindkét edző átszervezte csapatát. A 47. percben pedig Babos fejes góljával megduplázta előnyét a Fehérvár FC. Egy tetszetős támadás végén Dárdai kilenc méterről lőtt felső kapufás gólt, majd Lednev passzából Hangya volt eredményes közvetlen közelről (0–4). Nem sokat kellett várni az újabb fehérvári gólörömre, Lednev szögletét Papp Milán bólintotta a hálóba nyolc méterről.



A vége előtt Novák Zsombor ziccerben ugrott ki és törhetett kapura, majd a tizenhatoson belül összeesett a fehérvári védők gyűrűjében, a játékvezető büntető helyett azonban kifelé ítélt szabadrúgást, így az eredmény már nem változott. MOL Fehérvár FC tehát érvényesítette a papírformát Dunaújvárosban.