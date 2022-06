dunaújváros Pénteken és szombaton Szolnokon rendezik az ifjúsági kajak-kenu versenyzők számára az Európa-bajnoki és első világbajnoki válogatót. A május végi, szegedi tájékoztató versenyből kiindulva mindkét szak­ágban nagy csatákat várnak a szövetségi kapitányok.

A megmérettetésen a Dunaújvárosi Központi Sportegyesület két kajakosa, Éberhardt Richárd és Árva Gréta, illetve még egy kenusa, Kovács Áron vesz részt.

Az ifjúsági és U23-as Európa-bajnokságot jövő héten rendezik meg Belgrádban. Az ifi korosztályban legutóbb májusban Szegeden rendeztek versenyt, viszont már az Eb-re való kijutás lesz a tét.

– Kovács Áron a tájékoztatón ötödik lett, most is egy döntős eredményt várnánk az egyik távján, az ötszáz és ezer méter egyes közül. Árva Gréta akkor nem jutott fináléba, de alapvetően az lenne a cél, hogy most ez sikerüljön. Éberhardt Richárdnak is remek tapasztalatszerzés lesz ez a viadal. Kvótát csak az első helyezettek szerezhetnek, versenyzőinktől most persze nem ezt várjuk. Igazából jó és tisztes helytállásra számítunk tőlük, akiket Horváth Attila kollégám kísér el, én itthon folytatom a felkészülést a nagyokkal – mondta Molnár Gergely vezetőedző.

Egyébként a jövő héten lesz képviselője az utánpótlás kontinensbajnokságon a DKSE-­nek, az U23-as korosztályban a kajakos Szellák Szabina került be a magyar csapatba. Ő az első felnőtt és U23-as világbajnoki válogatón a felnőttek mezőnyében, K-1 1000 méteren harmadik helyet szerzett. A szakvezetők döntése alapján pedig a csapathajóba, a négyesbe került be, így most folyamatosan arra készül.