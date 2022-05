Az elhalasztott tokiói olimpia miatt csak három év van a következő játékokig, így jövőre már a párizsi kvótákért kell harcba szállniuk a versenyzőknek. Így az idei „felmérő” idénynek is nevezhető, amelyre a téli felkészülés jól sikerült Hajdu Jonatán számára, a kitűzött célokat elérték edzőjével, Molnár Gergellyel. S az is fontos volt, hogy erősödjön, izomban sikerült súlyt növelnie.

Hajdu Jonatán Fekete Ádámmal a hazai felkészülés után a világkupán szerepel péntektől Fotó: Laczkó Izabella/Dunaújvárosi Hírlap

– Komolyabb hátráltató tényező szerencsére nem volt a tél során, decemberben volt egy kis kihagyásom betegség miatt, de az volt, mint az előző években, még talán jót is tett. Nem kellett újraépíteni magamat utána, pár nap alatt teljes mértékben vissza tudtam csatlakozni a munkába. Aztán két és fél hónapja elkezdtük a vízen is a munkát, az elmúlt egy hónapban pedig Ádámmal voltunk hazai és külföldi edzőtáborban is, hiszen az ötszáz párosra készülünk leginkább. Mellette én mindenképpen szeretnék indulni egyesben is a hazai bajnokságokon, aztán kiderül, ez hogy megy, de a prioritás, amint mondtam, a páros, főleg, hogy ez a szám került be a párizsi olimpia programjába – mondta.

Hajdu kiemelte, eveztek már időre nem is egyszer egyesben és kettesben, de nagyon nehéz az idei évre mondania bármit ezek alapján, mert az időjárási körülmények egyszer sem voltak mellettük. Vagy erősen segítette, vagy nagyon lassította őket a hát-, illetve szembe szél, egyébként párosban jó időket teljesítettek, de az említett okok miatt optimálisan nem tud mihez viszonyítani.

A DKSE sportolója Rióban kétszáz egyesben szerepelt az ötkarikás játékokon, Tokióra C-2 1000 méteren próbált meg kijutni Feketével, ami végül nem sikerült, most pedig az újabb változtatás után a C-2 500 az olimpiai táv. Ez fekszik nekik a legjobban, az utóbbi években ebben értek el kiváló eredményeket: 2019-ben, valamint 2021-ben világbajnoki ezüstöt. A szakemberek is őket tartják a leginkább esélyesnek a kvótaszerzésre, illetve a párizsi indulásra egyaránt.



– Úgy gondolom, hogy az egykori kétszázas felkészülésem bennem maradt, a gyorsaságom megmaradt azóta is. Az előző szezonokban leginkább ezer méterre kellett fókuszálni, az ötszáz így nagyon optimális nekem, hiszen megvan a robbanékonyságom a sprinter időszakomból, és az állóképességem is az egy kilométerről. Ádám tekintetében is hasonló a helyzet, ezer egyesben sosem volt olyan motivált, ő az elmúlt években is itt fél kilométerre készült, csak a párosunknál az ezerre. Tehát mindketten a legjobb formában tudunk lenni idén és a következő években, ráadásul nekünk ez nem hároméves felkészülést jelent, hiszen minden szezonban az ötszázra is gyakoroltunk és indultunk a világversenyeken ebben a számban. Így megvannak a nemzetközi tapasztalatink is – tette hozzá a sportoló.

Jonatán hangsúlyozta azt, egyértelműen a párizsi olimpia lebeg a szemük előtt, de idén a világbajnokság lesz a legfontosabb versenyük. Mivel nagyon sok nemzet van, akik jók ezen a távon, egy döntőre elegendő riválist lehet összeszedni egy hajón belüli távolságra egymástól. Így az, hogy tavaly másodikak lettek a vb-n, nem biztos, hogy automatikusan azt jelenti, most is simán övék az ezüst­érem. Természetesen meg is nyerhetik, mert mi mást szeretnének, de az is lehet, csak hatodikként végeznek, mert olyan erős a mezőny. Éppen ezért a riválisok feltérképezése szempontjából lesz kiváló a pénteken kezdődő világkupa. Fel lehet mérni, ki, hol tart a munkában.

– Talán nem is azért megyünk, hogy elsődlegesen az számítson, hányadikként értünk be a célba. Hanem egyáltalán az, olyan vetélytársak ellen tudjunk evezni, akikkel szemben mindent ki kell adni magunkból, és ott fognak jönni a nyakunkon. Itthon ez nem biztos, hogy adott lenne, talán egy-két páros van az előző évek alapján, akik a táv feléig lépést tudnak tartani velünk, de utána elég nagy előnnyel nyertük meg a válogatókat az elmúlt években. Mivel Magyarországon nem tudnánk igazi versenyhelyzetbe kerülni, azért veszünk részt igazából a világkupán. Persze most, hogy olimpiai szám lett a C-2 500 méter, nyilván mások is jobban készülnek rá itthon is, hisz’ mindenki célja és álma egy olimpiai szereplés. Meg kell várni az első hazai válogatót, hogy meglássuk a riválisokat, de úgy gondolom, hogy elég nehéz annyit fejlődni az ellenfeleknek ennyi idő alatt, hogy a korábbi hátrányukat ilyen gyorsan képesek legyenek ledolgozni – tette hozzá.



A DKSE kenusától megtudtuk azt is, hogy a páros mellett a második válogatón szeretné magát kipróbálni ezer méter egyesben, hogy tudja, hol tart. Illetve ötszáz egyesben – mert az a páros alapja – szintén mindenképpen szeretne versenyezni. Persze ha a kettessel ütközik valami, akkor az egyéni távok mellékesek lesznek. Kétszáz méterre továbbra sem készül egyáltalán, talán a magyar bajnokságon sprintben is odaáll, amikor „emlékezetből” szokott evezni, és nyerni.



Öt kontinens ötven országából - Hüttner Csaba, a felnőttek szövetségi kapitánya, 19 fős csapattal – köztük az olimpiai bajnok Tótka Sándorral, a világbajnok Adolf Balázzsal és Takács Kincsővel a soraiban – szerepel Csehországban. Ahogy fogalmazott, a mieink számára a világkupa egy felkészülési állomás lesz a hónap végi első világbajnoki válogatóra. A Nemzetközi Kajak-Kenu Szövetség (ICF) tájékoztatása szerint Racicében öt kontinens 50 országának több mint 500 sportolója vesz majd részt, köztük olyanok, akiknek – a tokiói olimpiát leszámítva – ez lesz az első nemzetközi versenyük a koronavírus-járvány kitörése óta. C-2 500-on az olasz Nicolae Craciun–Daniele Santini-kettős lehet a Hajdu Jonatán–Fekete Ádám-egység legfőbb riválisa. A háromnapos világkupa pénteken kezdődik és vasárnap délután az 5000 méteres futamokkal ér véget. A második világkupát kihagyja a magyar válogatott, ekkor rendezik ugyanis Szegeden az első vb-válogatót (május 26–29.), a második válogató pedig Szolnokon lesz június 24–26. között.