Időközben elkezdte szárazedzéseit az Acélbikák utánpótlása is.

„Az élet a jég leengedése után sem áll meg, a gyermekek birtokukba vették a jégpálya inline borítását, illetőleg elkezdődtek az erőnlétfejlesztő foglalkozások is mind a metodikai központban, mind pedig a füves labdarúgópályán. Az U8-as és az U10-es csapataink is komolyan veszik a felkészülést, sorra követik egymást a technikai és erőnléti feladatok, természetesen folyamatosan szem előtt tartva a jó kedvet és a kiváló csapatösszefogó hangulatot is.” – olvasható a klub közösségi oldalán.

A Dunaújvárosi Acélbikák közben meghirdette a második nyílt napját, amelynek időpontja: május 28., szombat. Minden U18-as és U21-es korosztályú játékost várnak a találkozóra.