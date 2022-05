A hétvégén három bajnokit biztosan megtekint a helyszínen, de általában négyet. Pénteken este egyet biztosan, szombaton jobbára kettőt, vasárnap általában egyet.

-Egy éve dolgozom nagyobb lendülettel menedzserként, az utolsó ügynököm, a ciprusi Panikos Makedonas keresett meg, hogy dolgozzunk együtt. Itt végzett a Testnevelési Egyetemen, magyar lányt vett feleségül, pár éve alapította menedzserirodáját. Az ő közreműködésével kerültem ki 2011 év elején Ciprusra, az APOP csapatához, a folytatásban is kapcsolatban maradtunk. Miután befejeztem a focit, edzősködni kezdtem, Ajkán pályaedző voltam, dolgoztam a Vidi utánpótlásában, később Balatonfüreden játékosedző voltam az NB III-ban, valamint a Vasasnál klubmenedzser.

Ez sok volt egyszerre, az északi partiaktól néhány forduló után távozott, 42 évesen kényszerből még pályára lépett – becserélte magát – három bajnokin és egy kupameccsen, az eredmények elmaradtak, valamint roppant zavarta, hogy jobban akart nyerni a meccseken, mint a magukat tehetségesnek gondol fiatalok. Az NB II-es Vasasnál is befejezte be a munkát, összesen két évet töltött a piros-kékeknél.

Balra Thomas Sowunmi, jobbra ciprusi menedzser társa, Panikos Makedonas, az ügynökség vezetője

- Mindkét munka teljes embert kívánt, a Füreddel második nekifutásra jutottunk fel az NB III-ba, az első évben a szintén korábbi válogatott futballista, Pető Tamás vezette Veszprém lépett feljebb. Füreden az NB III-ban már öt edzés volt, hétvégén a meccs, az élvonalba jutó Vasasnál is nagyon dolga akad a klubmenedzsernek. Ciprusi társam, az irodát alapító Panikos beszél magyarul, de a mi nyelvünket egy görög anyanyelvű ember számára nem könnyű elsajátítani, kérte a segítségemet a magyar futballistákkal való kapcsolattartásban, valamint a külföldi transzfereknél is tudok segíteni, angolul. A füredi távozásom után kezdtem besegíteni, aztán egyre több munkám lett, van feladatom most is. A gyerekkoromban, Nigériában használt yoruba nyelvvel most nem kell bíbelődnöm. Bár csak fél évet töltöttem Cipruson, jól éreztem magam a szigeten. Télen igazoltam ki Paphosra, illetve egy közeli kisvárosba. A csapat tulajdonosa elindult a következő helyhatósági választáson, a város regnáló polgármestere ezt nem vette jó néven, a lehetséges, későbbi rivalizálás miatt a képviselőtestülettel egyetemben elzárta a csapokat, a csapat tönkrement. Én pedig a nyáron jöttem haza, Siófokra. Mielőtt kiszerződtem, kimondottan jó volt az őszöm a déli parton, ciprusi megfigyelők jöttek a DVSC elleni, hazai bajnokinkra. A francia Adamo Coulibalyt akarták szemügyre venni, neki nem igazán ment azon a derbin, nekem viszont nagyon jól, 4-1-re nyertünk, két gólt lőttem, jól teljesített az egész csapat. A scout, aki engem kiszúrt, nem sokkal később vezetőedző lett, bejelentkeztek értem a siófokiaknál. A téli szünetben, a hazai alapozás megkezdése előtt kerültem ki, az első néhány meccs nehéz volt, hirtelen dobtak mélyvízbe, a bajnokság színvonala kicsit erősebb volt a hazainál. Hazatértem, Siófokon folytattam az élvonalban.

A jelenben akad külföldi, válogatott játékos, akit képviselnek, de az iroda többnyire hazai, utánpótlás válogatott futballistákkal foglalkozik, olyan tehetségekkel, akik bár pályafutásuk elején járnak, az NB I-ben szerepelnek. De van olyan játékosuk is, aki már játszott külföldön, a jelenben a hazai élvonalban bizonyít.

- Amikor én futballoztam, sokkal kisebb volt a mozgástere a játékosoknak. A Bosman-szabály hozta a változást, a belga labdarúgó beperelte a klubját, mert lejárt a szerződése, az egyesülete túl sok pénzt kért érte, annyit, amennyit egyetlen más egyesület sem akart kifizetni. Nem tudott futballozni, nem tudta végezni a munkáját. Így utólag, érdekes időszak volt, a labdarúgó hiába egyezett még egy másik klubbal, ha korábbi munkáltatója eltúlozta a vételárat, hoppon maradt. Ma már egyszerűbb a dolog, nagyobb a mozgástér. Lejárt megállapodást követően mindenki oda megy, ahova akar. Illetve ahova hívják. Én a Dunaferr NB II-es csapatában fociztam tinédzserként, a görög Olympiakos Pireus jelentkezett értem, középiskolásként tanulmányi szerződést kötöttem volna a görögökkel, később a portugál Boavistával is. Azonban az újvárosi klub vezetői annyit kértem értem, mint az 50-szeres válogatott Telek Andrásért, a Fradi középhátvédjéért, Telek Andrásért. Mindkét klub elállt a szerződéstől. Én pedig mentem a Vasasba, először kölcsönben, aztán végleg megvettek. Ma már könnyebb, illetve könnyebb volt mondjuk Angliába szerződni. Amíg a szigetországiak az EU tagjai voltak, a brexit előtt, a magyar tehetségek gond nélkül folytathatták ott. Annak idején nagyon nehéz dolgunk volt, ugyanis csak úgy futballozhattunk a briteknél, ha megfelelő számú válogatott mérkőzésen szerepeltünk, különben nem kaphattunk játékengedélyt. Volt olyan válogatott társam, aki nem érte el a megfelelő számot a nemzeti együttesben, ezért távoznia kellett Skóciából. Én sem töltöttem sok időt, mindössze fél évet. Sikeres időszak volt, játszottam több bajnokin, a Skót Kupában gólt is lőttem, a kupát megnyertünk, ami hatalmas siker volt, a Hibernians 25 évvel korábban ért el ekkora sikert. A fináléban nem léphettem pályára, mert a menedzserem lerúgott edzésen. A fiatal kapus, a Debrecen jelenlegi hálóőre, a nálam jóval fiatalabb Gróf Dávid volt a menedzserem, ő ajánlott ki a klubhoz. Ez persze poén, de az akkor tizenéves kapus sokat segített, ő jelezte 2007-ben az egyesület vezetőinek, ismer egy olyan magyar csatárt, aki megoldhatja a problémát a csatársorban.

Sowunmi azt mondja, a jelenben egy menedzser jól megélhet a futballisták kiközvetítésével. Leginkább az, aki hosszú távon gondolkodik, nem hirtelen akar sok pénzt keresni.

- Szabadság nincs, ha vége az adott szezonnak, akkor indul az igazi munka, a csapatok megkezdik az igazolásokat a következő idényre. Persze, év közben is történnek változások, például az ukrajnai háború is borította a viszonyokat, a bajnokságuk megállt, nem folytatják a küzdelmeket. A nemzetközi szövetség döntése értelmében az oroszoknál külföldiek szerződést bonthattak és távozhattak. Úgy gondolom, lelkiismeretes vagyok, rengeteg sok rossz példa van előttem, tudom, mit kell másként csinálni. Nagyon sok menedzser eladja a játékost, aztán magára hagyja, én nem szeretnék ilyen lenni. Nekem is volt olyan ügynököm, aki egyáltalán nem foglalkozott velem, mindent nekem kellett intéznem.

Amikor azt kérdezem, itthon melyik volt pályafutása legjobb időszaka, azt mondja, mindenütt jól érezte magát, ami alighanem annak köszönhető, hogy mindig alkalmazkodott a körülményekhez.

- A Fradiban három évet töltöttem, kétszer nyertünk kupát, egyszer bajnoki címet. Azonban megélni alig lehetett az akkori jövedelemből, bár a gárda sikeres volt, a zöld-fehérek nagyon sok problémával küzdöttek. Onnan igazoltam a cseh élvonalba, a Slovacko csapatához, akiket fel kellett jelentenem, mert meghamisították a szerződésemet, egy évet írtam alá, de az UEFA-hoz kétéves megállapodást küldtek, nem az én aláírásommal. Ezután kerültem a Hibernianshoz. Azt szoktam mondani, jó kluboknál fociztam, csak rosszkor. A nevelőegyesületemhez, a Dunaferrhez is rossz időpontban kerültem vissza. A későbbi szövetségi kapitány, Egervári Sándor és segítője, Kenyeres Imre érkezett a klubhoz, jelezték, számítanak rám, azonban én két órával korábban hosszabbítottam a Vasassal. A szezon végén a remeklő acélvárosiak hatalmas előnnyel bajnokok lettek, a nemzetközi porondon is jól teljesítettek, nem sok hiányzott, hogy a Bajnok Ligája csoportkörébe kerüljenek. Amikor lejárt a szerződésem Angyalföldön, 2001 nyarán hazatértem, de akkor már viharfelhők tornyosultak, nem léptünk dobogóra, a negyedik helyen végeztünk. Amikor az acélvárosba szerződtem, hívott a Zalaegerszeg is, de Újvárost választottam, úgy gondoltam, hazatértem, innen már nem is megyek sehova. Egy évvel később, 2002 nyarán Egerváriék korábbi állomáshelyükre, a Hungária körútra szerződtek, a korábban arany-, majd ezüstérmes keret tagjai is távoztak, én fél évet még maradtam Újvárosban. Azonban folyamatosan, egyre több pénzzel tartoztak, a Ferencvároshoz igazoltam, nem sokkal később jött utánam Zováth János, Kiss György és Rósa Henrik. Akkor fúrták meg a klubelnököt, Szabó Józsefet, ami szerintem nagy hiba volt, ha marad, talán nem következik be a csőd. Amúgy alig hihető, hogy 1999-ben mindössze két órán múlt, hogy később hatalmas sikereket érjek el az anyaegyesületemmel. Azóta mások a viszonyok a hazai fociban, ma már elképzelhetetlen, hogy egy élvonalbeli klubnál nem jön a fizetés. A Fradiban előfordult, hogy a későbbi válogatott játékosnak nem volt mit ennie. A hónap utolsó hetében elfogyott a pénze, gyermeke született, a nejével alig ettek, hogy a kicsinek jusson. Lipcsei Péter csapatkapitány rántotta össze a brigádot, összedobtuk a pénzt, amiből a társunk családjának kaját, a kicsinek ruhákat is vásároltunk. Ma már ilyen viszonyok elképzelhetetlenek a hazai, profi fociban.

A korábbi csatár szerint pályafutása során jó kluboknál futballozott, csak mindig rosszkor

Sowunmi gyerekkora kerül szóba, Nigériában született, az akkori fővárosban, az Atlanti óceán partján fekvő Lagosban. Ma már az ország közepén található – az ország vezetője szerint emiatt jobban védhető - Abuja az elsőszámú városa Afrika legnépesebb, 200 milliós országának.

- Tizenegy évesen kerültem Magyarországra, 1989-ben, én vagyok a legidősebb gyerek, az öcsém és a húgom szintén Magyarországon él. Előbbi Budapesten, utóbbi Cegléden, anyukám Dunaújvárosban, apu momentán Angliában dolgozik, egy pláza menedzsere. Öcsém az NB II-ig vitte itthon, szerintem ügyesebb volt nálam, de sokat volt sérült. Még futballozik, valamint kézilabdaedzőként dolgozik. Anyukám Újvárosban született, anno apuval egy Fejér megyei eszperantó konferencián ismerkedtek meg, Nigériába költöztek. Édesapám orvosi műszerész, Bécsben kapott munkát, hazaköltöztünk, apu az osztrákoknál dolgozott, anyuval mi hazatértünk Újvárosba. Röplabdázni kezdtem, nem is ment rosszul, az unokabátyám ezt a sportot űzte. Mégis a focit választottam, iskolák közötti bajnokin láttak futballozni, ügyesnek találtak, hívtak a Dunaferrhez. Ha maradunk Nigériában, szerintem nem lettem volna labdarúgó, Lagosban a tanulást választom. Mondjuk Magyarországon sem az élsport volt a cél, de mivel ügyesnek bizonyultam két sportágban is, másként alakult az életem. A Dunaferrben 16 évesen mutatkoztam be, Tajti József volt az edző, akkoriban Újvárosban kötelező érvényűnek számított, hogy a felnőttben szerepeltetni kell a saját nevelésű fiatalokat. Szombaton játszottam az ifiknél, vasárnap a felnőttben. Volt olyan szezon az ifiben, amikor 51 gólt szereztem, be is hívtak az utánpótlás válogatottba. Az volt az első hét meccsen 28 gólt rúgtam, az ESMTK ellen azonnal nyolcat, szombaton délelőtt. A társaim kérték anyukámat, engedjen el meccs után diszkóba, anyu azt mondta, ha négy gólt rúgok, mehetek. Pedig nem indult jól a meccs, öngólt lőttünk, végül 13-1-re nyertünk. Országos bajnokság volt, de nem csak a legjobb csapatokkal, találkoztunk a Fradival, a Honvéddal, az ESMTK-val, a Budafokkal, a Péccsel, a Moháccsal. Később, az NB I-ben is nagyon jól kezdtem, Vasasban 9 meccsen 7 gólt lőttem. Amúgy nem jártam gyakran diszkóba, nem különösebben érdekelt. Néha benéztem, de nem maradtam sokáig, inkább a vízilabdás lányokra vigyáztam, velük bandáztam akkoriban.

Thomas Sowunmi gyakran bukkan fel az újpesti stadionban, a Megyeri úti létesítményben

A csatár előzőleg, szülővárosában, Lagosban az utcán focizott pályatársaival, nagyon sok tehetséges fiú volt a 15 milliós nagyvárosban.

- Későbbi világsztárokkal rúgtuk a labdát, 7-8 éves voltam, jóval fiatalabb a társaimnál, általában engem állítottak a kapuba. A barátom unokatestvére volt a nálam hat esztendővel idősebb Daniel Amokachi, az 1994-es, amerikai vb egyik legnagyobb sztárja. Jay-Jay Okocha is gyakran beszállt, ő még többre vitte, elképesztő karriert futott be Európában. A portugál válogatott elleni meccsen Figóval többször találkoztam a gyepszőnyegen, de más, ismert futballisták ellen is pályára léphettem. Itthon nagy élményt jelentett, hogy együtt szerepelhettem Illés Bélával, Halmai Gáborral, Gera Zoltánnal, Váczi Zoltánnal és Galaschek Péterrel. Utóbbi kettő nem futott be európai karriert, mégis elképesztő tudású játékosok voltak. A nemzeti együttesben Dárdai Pál a szobatársam volt, együtt fociztam Király Gáborral, Szélesi Zoltánnal, Torghelle Sanyival. Szoktuk mondani viccesen, mi voltunk a már nem, még nem korosztály. Történelmet írtam itthon, én voltam a válogatott első, színesbőrű játékosa. Nigériában a feketék között fehér voltam, Magyarországon a fehérek között fekete. Az utóbbi harminc évben kétszer voltam a szülővárosomban, családlátogatáson.

Azt mondja, a hazai foci színvonala emelkedett, a bajnokság kiélezett, a 12-es mezőnyben hatalmas a küzdelem a bennmaradásért. „A pénz sokkal több, mint korábban, ami egyértelműen jó. Ami nem tetszik, hogy a nagy hazai klubokban alig játszanak magyarok, az élcsapatok tele vannak olyan külföldiekkel, akik nem jelentenek igazi minőséget, viszont elveszik a helyet a saját nevelésű tehetségek elől. Korábban döntően olyan légiósokat igazoltak az egyesületek, akik egyértelműen jobbak voltak, tehát lehetett tőlük tanulni.”