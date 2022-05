Komoly várakozással gyűltek össze a Dunaújváros Futsal legelszántabb hívei az NB II. nyugati csoport alsóházának 5. fordulójában a közvetlen rivális Szigetszentmiklós elleni mérkőzésre hétfőn este az egyetem sportcsarnokában.

Dunaújváros Futsal– Szigetszentmiklós 5–5 (3–1)

DF: Bán – Csányi, Szili, Kiss, Godslove. Csere: Cseresnyés (kapus), Kovács, Béni, Gráczer, Ivacs, Németh, Facskó, Perjési, Dobrovitz.

Mint már annyiszor, a Dunaújváros ezúttal is meglepte ellenfelét, és a korábbi önmagához képest szárnyalni kezdett. A bemelegítő találat Csányié volt, aki egy távoli mesteri bombával vette be a kaput. Kis idő múlva Godslove is megmutatta a tudományát: latinos megoldásokkal verekedte magát előre, és parádés góllal erősítette meg a hazaiak bizakodó hangulatát. Ezt némiképp rontotta Závod­szky, aki kihasználva az egyetlen alkalommal bizonytalankodó Bán hibáját, szépíteni tudott. Eztán ismét Godslove jött egy élményszámba menő találattal, és még csak a 12. percnél tartottunk.

A második félidőben, bármennyire fájdalmas is, a megújult újvárosi csapat is a régi úton haladt tovább. Előbb Nagy, majd döbbenetes módon a saját kapujába találó Csányi és Csapó iratkozott föl a Szigetszentmiklós góllövői közé, ezzel fordított a rivális. Az előbb még győzelemre játszó hazaiaktól ismét Csányi volt eredményes a jó kapuba, de az örömüket Nagy rontotta, végül Kovács egyenlített.

Ahogy a rájátszás többi résztvevője, úgy a dunaújvárosi csapat is megerősítette keretét. Korábban már sok örömet szerzett a reaktivált Godslove és az újból formába lendült Boldizsár Csaba. Az már más kérdés, hogy a csatát csak szurkolóként élvezhette az öt sárga lapért járó büntetése miatt. Jól jött Béni rutinja a kispadon, Facskó Józsefé pedig a pályán is. Megnyugtató volt látni a korábbi extra teljesítményeket is mutató Ivacs játékra jelentkezését is.

Az eredmény egyik csapatnak sem jó igazán, de végre mindkét fél megmutatta, hogy jól is tud játszani!

További eredmények: BAK–Sárvár 3–3, Nagykanizsa–PTE PEAC 1–5.

Az alsóház állása: 1. PTE PEAC 17 (4 hozott pont), 2. Sárvár 17 (7), 3. BAK 11 (1), 4. Nagykanizsa 8 (5), 5. Dunaújváros 7 (2), 6. Szigetszentmiklós.