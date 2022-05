Az egyik legjobban várt távon, az ezer méter helyett az olimpiai műsorra felkerült C-2 500 méteren nem mérhette össze magát a kihívókkal a táv favoritjának tartott duó, a Hajdu Jonatán és az újpesti Fekete Ádám kettőse, akik betegségük miatt sajnos végül nem tudtak rajthoz állni.

Hiányukban a Tokióban C-2 1000 méteren szerepelt Adolf, Fejes duó nyert, akik „lefokozták” magukat erre az új ötkarikás távra. Mögöttük a DKSE kenusa, Slihoczki Ádám, illetve a paksi Kollár Kristóf alkotta egység ért be két másodperces hátránnyal.

A győztes egység tagjai azt mondták, igazából nem tudják, hogy hol tartanak a felkészülésben, sajnálták, hogy a szám tavalyi világbajnoki ezüstérmese, a Hajdu, Fekete duó végül nem tudott elindulni. Egyébként Jonatánék is éppen azért tartották volna fontosnak a részvételt, hogy a riválisokkal először megtörténjen a „szembesítés”.

Szellák Szabina Fotó: LI

Pénteken este rendezték meg az olimpiai programból frissen kikerült ezer méteres férfipáros-döntőket. A kajakosok között simán győzött a Noé Bálint, Kulifai Tamás-egység, amíg a kenusoknál szintén nagy különbséggel nyert a Slihoczki Ádám, Kollár Kristóf alkotta duó.

A női kenus párosok sprintfutamában volt érdekelt Kulcsár Dorina, aki a BKV előre sportolója, Horton Cassandra társaságban állt rajthoz. A kettős végül bronzérmet szerzett. Ugyanez a két sportoló C-2 500 méteren is érdekelt volt a döntőben, ahol szintén harmadikként futottak be.

Több éves kihagyás után tért vissza a dunaújvárosi klubba Szellák Szabina, aki régi-új egyesülete színeiben egyből dobogóra állhatott a válogatón K-1 1000 méteren. Az ifjú kajakos a vasárnapi fináléban Pupp Noémi és Bakó Olga mögött lapátolt be a célba, az ezüstérmestől kettő, a győztestől négy másodperc hátrányban.

A versenyen rajthoz állt még a klub utánpótlásából Árva Gréta, Éberhardt Richárd, Furtai Ferenc, valamint Kovács Áron is. Szombaton C-200 méteren a Dunaújvárosból Győrbe igazolt Kiss Balázs diadalmaskodott.

A Dunaújvárosi KSE összességében egy arany-, egy ezüst- és három bronzéremmel zárt Szegeden, amivel a nevezett negyvenöt tagszervezet közül a tizenhatodik helyen végzett az éremtáblázaton. A verseny egyben az ifjúsági korosztály tájékoztatója is volt.

A második, egyben utolsó válogató egy hónap múlva lesz. Az idei vb-t augusztus 3. és 7. között a kanadai Halifax­ben rendezik, a kontinensviadalra pedig a müncheni multisport Eb keretében kerül sor augusztus 18-tól 21-ig.

Női kajakos olimpiai bajnokaink nélkül - A tavaly Tokióban olimpiai aranyérmes női kajakosok nem szálltak vízre Szegeden. A hatszoros ötkarikás aranyérmes Kozák Danutát néhány hete megműtötték, Bodonyi Dóra pedig anyai örömök elé néz, így ők ketten teljes egészében kihagyják az idei szezont. Rajtuk kívül volt még két hiányzó. Csipes Tamara, valamint a dunaújvárosi születésű és nevelésű Kárász Anna edzésben van ugyan, de mindketten arról egyeztettek Hüttner Csaba szövetségi kapitánnyal, hogy a mostani válogatón még nem indulnak.