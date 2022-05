Küzdelmes, mindkét fél által sok hibával tarkított mérkőzésen egy góllal kapott ki utolsó bajnokiján a DKKA a Kisvárdától, ezzel pedig a kilencedik helyen fejezte be a szezont.

Bulath Anita búcsúmérkőzése ebből a szempontból nem sikerült jól. – Nagyon fáj, hogy igazából nem tudtam pályára lépni... – mondta elérzékenyülve. Aztán hozzátette, ettől függetlenül nagyon szép vége lett a napnak, rengetegen kilátogattak a búcsúzására, nagyon sokan köszöntötték, hálás e pillanatokért. Ráadásul olyanokkal is találkozhatott, akiket már jó régen látott, de most miatta eljöttek, akár edzők, játékostársak.

– Most szeretnék egy kicsit pihenni, és remélem, minél hamarabb rendbe jön a derekam, mert nagyon fáj, akár ülés közben is. Utána pedig belevetem magam új szerepkörömbe a klubnál, minden nap itt leszek az edzéseken, nem szakadok el a csapattól – tette hozzá. Majd lapunk kérdésére elárulta, miért kapott egy szép nagy pál­mát is ajándékba a csapattól.

– Elkészült a kertünk, és már csak ez hiányzott belőle. Korábban azon viccelődtünk, ha abbahagyom, akkor egy pálmafa alatt fogok heverészni. Most megkaptam ezt is – tette hozzá mosolyogva.

Ami pedig az utolsó meccs szakmai részét illeti, arról Vágó Attila vezetőedző azt mondta, a küzdés dominált a játékkal szemben, sok volt a pontatlanság a csapatoknál.

– Tudtuk, négy góllal kellene nyernünk, hogy megelőzzük a Kisvárdát, de ez nem volt benne a játék képe alapján. Az igen, hogy szűk győzelmet aratunk. Ám a második félidőben a Kisvárda kapusteljesítménye feléje billentette a mérleg nyelvét, sok ziccert, két hetest hagytunk ki, ezek döntőnek bizonyultak – fogalmazott.

Majd gratulált együttesének, mert kevesen vannak, ezer sebből véreznek, amit lehetett, kihoztak ebből a meccsből, és talán a szerencse sem volt velük.

A hétvégén még a Magyar Kupa négyes döntőjében szerepel a Kohász, az elődöntőben a Győr lesz az ellenfele. Ez motiváció lehet mindenkinek a klubnál, és egyben nagy lehetőség is, hiszen elég régen jutott el idáig a csapat.

– Szeretnénk egy mérkőzést nyerni és éremmel befejezni a teljes szezont, az lenne az igazi ajándék magunk mellett a távozó játékosoknak és Bulath Anita pályafutásának lezárásához is.



A bajnokság végeredménye