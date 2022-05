Kőkemény hónapok, Bíró Attila szövetségi kapitány megfogalmazása szerint életük leghosszabb nyara előtt állnak a játékosok, ugyanis a vb után a világliga szuperdöntője, majd augusztus végén „levezetésként” még egy Európa-bajnokság is vár a csapatra. Éppen ezért huszonegy játékos kapott meghívót, hiszen ezen versenyekkel is kalkulálnia kellett a szakvezetésnek.

– Lehet olyan játékos, aki az egész nyarat végig játssza, majd az eredmények, a teljesítmény eldönti, miként alakulnak az egyes tornákra benevezett csapataink. A legfontosabb a hazai világbajnokság, erre készülünk, itt szeretnénk nagyot alkotni – idézte Bíró Attilát a szövetség honlapja.

A csapatban a stabil dunaújvárosi kerettagok ott vannak, azaz Garda Krisztina, Gurisatti Gréta, Gerladine Mahieu, Horváth Brigitta és Szilágyi Dorottya. A kapusok közé visszatért a Görögországban remek formát mutató Gangl Edina, még egy légiósunk lesz, a szintén a görögöknél játszó Parkes. Az ­UVSE játékosa, Peresztegi-Nagy Kinga személyében pedig egy újonc is bekerült.

Kapusok: Gangl Edina (Glyfada, görög), Magyari Alda (UVSE), Kiss Alexandra (Eger), Neszmély Boglárka (Ferencváros).

Mezőnyjátékosok: Dömsödi Dalma (Ferencváros), Faragó Kamilla (UVSE), Farkas Tamara (BVSC), Garda Krisztina (Dunaújvárosi FVE), Gurisatti Gréta (Dunaújváros), Horváth Brigitta (Dunaújváros), Keszthelyi-Nagy Rita (UVSE), Mahieu Geral­dine (Dunaújváros), Máté Zsuzsanna (FTC), Leimeter Dóra (BVSC), Parkes Rebecca (Ethnikos, görög), Peresztegi-Nagy Kinga (UVSE), Pőcze Panna (FTC), Rybanska Natasa (UVSE), Szegedi Panni (UVSE), Szilágyi Dorottya (Dunaújváros), Vályi Vanda (Ferencváros).

A játékosok klubjaként azt az együttest jelölték meg, amelyből kiharcolták a kerettagságot.