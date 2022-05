A DKKA vasárnap minden bizonnyal a Siófokkal játszik a harmadik helyért

A szezon végén amolyan jutalomjáték vár a dunaújvárosi kézilabdázókra, mentálisan ennél nagyobb motiváció nem kell senkinek, viszont kérdés, így az évad végére kifacsarva és megfogyva, fizikálisan miként fogja bírni a csapat a terhelést.

– Éppen ezért csak egy meccsről beszélünk, azt kell kibírnunk és arra kell fókuszálnunk, a vasárnapira. A mai elődöntőre természetesen nem feltett kézzel megyünk ki a pályára, mert ezt senki nem teheti meg egy négyes döntőben, semmilyen körülmények között. Azonban mérlegelnem kellett, szimpatikus vesztesek szeretnénk lenni úgy, hogy végig hajt a kezdő azért, hogy mondjuk tíz gólon belül maradjunk a bajnok és BL final fouros Győrrel szemben. Vagy, mivel elfogytunk a végére, a játékpercek elosztásával, a fiatalok szerepeltetésével a vasárnapi helyosztóra beosztjuk erőinket. Utóbbit választottam, ami nem azt jelenti, a kezdőnk egy percet sem fog pályán tölteni. Ugyanis a csarnokot, a miliőt mindenkinek meg kell szoknia, ne induljunk holnap esetleg lámpalázzal. Egy edzésünk lesz ugyan a helyszínen, de az nem ugyanaz, mint amikor több ezer ember üvölt a lelátón, az időkérésnél meg odadugják a kamerát a tévéközvetítés során. Arról pedig ne is beszéljünk, pár játékos kivételével a többiek, így én is, életükben először szerepelhetnek a kupa négyes döntőjében. Szeretném élvezni az első percétől az utolsóig – mondta lapunknak Vágó Attila vezetőedző.

A szakember szerint benne van, hogy főleg a fiatalok esetleg görcsösek lesznek, de ezt próbálják oldani. Ne nyomásként jelentkezzen a tét, hanem a nagy lehetőséget lovagolják meg.

A szombati meccsen esélyekről nyilván felesleges beszélni, és ha a másik oldalon sem születik csoda, akkor a Siófok elleni bronzcsatát viszont meg akarják nyerni.

– Ezt már akkor kimondtuk, amikor eldőlt, hogy ki jutott be a négy közé, és tudtuk, ki lehet az ellenfelünk. Még akkor is, ha ez a Siófok nem az, amit ősszel láttunk. Hiszek a csapatomban, képesek vagyunk győzni, de azért az a bravúr kategória. Szerintem a fogadóirodák a mi győzelmünkre jóval többet fizetnének, mint a Balaton-partiakéra. Egyébként kérdés, ők miként állnak a két naphoz, mert nekik több esélyük van a Fradival szemben, mint nekünk a Győrrel. Ha szoros meccset vívnak, az a malmunkra hajthatja a vizet, mert ők sincsenek olyan sokan, igaz, nemzetközi szinten jegyzett kézilabdázóik vannak – tette hozzá.

Vágó Attila elárulta, Bulath Anita, akinek ezzel a hétvégével zárul ténylegesen a pályafutása, ott fog ülni a padon, de sérülése miatt vele nem számolnak. – Persze, ha nyolccal vezetünk és kapunk egy hetest a végén, akkor nem kérdés, hogy ő lövi. Bárcsak így lenne. Mondjuk már az is óriási eredmény, hogy idáig eljutottunk, nyilván csalódásként élnénk meg, ha nem nyerünk, de azért nem mennénk a Dunának. Tízből nyolcszor a Siófok nyerne, de most csak egy meccs lesz, remélem, a kettőből az egyik. Mindent megteszünk ezért, így megfogyva is, de ehhez nagyon sok mindennek klappolnia kell az egész csapat kiváló teljesítménye mellett. Ezt a szezont éremmel zárni hatalmas boldogság és tett lenne. Na, ha ez összejön, akkor örömünkben viszont belemegyünk a Dunába!