Ki miért szeretne nyerni? Mondjuk a Pécs azért, hogy biztosítsa magát az alsóházi dobogó első helyére. Ez nagy feladat-e? Mindenképpen, ugyanis a Sárvárnak a most elfoglalt második helye is nagy keserűséget okozhat, hiszen hét ponttal érkeztek a rájátszásba, ami persze csak az elbizakodott szurkolóknak ígérte a sétagaloppot erre a sorozatra.

Most pedig a szemfüles pécsiek napoznak a dobogó tetején. Azt azért tegyük hozzá, őket sem a „szél fújta” föl oda. Mindenekelőtt – eddig – összesen egy meccset buktak és egyet játszottak döntetlenre. A gólkülönbségük is a legjobb, plusz huszonhét. A pontszámuk huszonhárom, akárcsak a Sárváré, ami azt jelenti, hogy az elsőség dolgába más csapat már nem tud beleszólni. Az ember azt képzelné, hogy az első helyen jobb lehet az ember komfortja, mint a másodikon.

Dunaújvárosi szemmel most jöhet elő az a szurkolói szívvel rettegve képzelt „páholy effektus”, amikor az ember csapata már elérte a legfőbb célját, és ha már semmit sem tesz, akkor sem eshet ki a ligából. Velük viszont óriási dolog történt a legutóbbi időszakban. A szörnyű, eltékozolt széria után elkezdett megváltozni a csapat összetétele, és megszületett az első döntetlen, amit megharcoltnak éreztek a hívők is. Aztán jött a második, amit már szinte kudarcként élt meg a hozzájuk kötődő közeg, amíg a harmadiknál már igen nagyon harcias hangulatban mondta mindenki a magáét és az elszalajtott esély miatt tépte minden szimpatizáns (szerencsére) a saját haját.

Mindeközben azonban egy nagyon fontos dolog is történt. Legalább nem kaptak ki, bár sokan megmosolyogták őket a csöndes pontgyűjtögetés miatt. Pedig azzal a riválisok sanszát is csökkentették. Aztán az élet, mint a legnagyobb rendező, hozott legutóbb két megérdemelt gólzáporos sikert, és máris a dobogón találták magukat. S ott is akarnak maradni!

A lehetőségek szerinti legjobb kerettel - Nagyon kevesen éltek meg olyan méltatlan mérkőzéssorozatot, mint Facskó József, a Dunaújváros Futsal edzője. Minden kudarc után is tántorítatlan maradt, fújta a magáét, és nem hagyta, hogy a saját feje után menjen a csapat. Mostanra úgy látszik, már minden játékos ráébred, hogy „Facsi” mit, miért akart velük megcsináltatni. Beálltak a sorba, és több-kevesebb meggyőződéssel teszik a dolgukat, mindenkinek megszületett az igazi, kellemes „futsal meccses komfortja”. A legutóbbi mérkőzésen nem kis büszkeséggel arról mesélt, hogy mostanra az általa legerősebbnek vélt, és a lehetőségek szerinti legjobb összeállítású csapattal dicsekedhet.