Amióta a DKKA bejutott a legjobb négy közé, a sorozatban a Siófok elleni találkozóra készültek. A sorsolás után eldőlt, ezt a harmadik helyért vívja majd a két csapat Debrecenben, hiszen a Kohász a Győrt, a Siófok a Fradit kapta az elődöntőben. Legalábbis más felállás óriási csoda lett volna. Ami aztán mégis majdnem létrejött, ugyanis szombaton a Ferencváros csak büntetők után nyert a Siófok ellen, miután döntetlen lett az állás a hatvan perc során.

A másik ágon fölényes győri siker született a Kohásszal szemben, a félidőben már kilenccel vezetett az ETO, a második játékrészben sem történt meglepetés, a különbség tovább nőtt, Ambros Martín csapata 39–18-ra nyert. Azt már a meccs előtt elmondta Vágó Attila vezetőedző, erejüket beosztva a vasárnapra készülnek. Ennek megfelelően a szakvezető már az első fél­időben sort cserélt, bevetette a fiatalokat is – Matucza Gabriella például remekül játszva négy gólt is szerzett – a taktika részeként, illetve mindenki megszokhatta a hangulatot, hiszen a Kohászból alig volt előtte, aki Magyar Kupa négyes döntőben szerepelt korábban.

– A dunaújvárosi utánpótlás játékosai megmutatták magukat, ragyogóan játszottak a fiatalok, ennek kifejezetten örülök és ennek a meccsnek nagy pozitívuma volt. Eredménytől függetlenül megérdemelték, hogy a pályán legyenek – mondta Vágó Attila.

Miután a Siófok óriásit küzdött, kérdés volt a vasárnapi találkozó előtt, ez mennyit vett ki belőle, ami a dunaújvárosiak javára szólhatott. A Kohászban ezen a meccsen keretbe került a sérüléssel küzdő Bulath Anita, bár tudtuk, ha be is áll, maximum büntetőt dobni. Aztán végül nem lépett pályára karrierje utolsó mérkőzésén, amelynek kezdete előtt a meghatódott játékost köszöntötte a publikum, hiszen korábban Debrecenben is játszott.

Azért hiába „pihent rá” a bronzcsatára a DKKA, hiányzói és foghíjas kerete miatt még komolyabb fegyvertény lett volna a nemzetközi szinten jegyzett játékosokkal felálló Siófok legyőzése. Azaz a papírforma, illetve a szezonbeli két bajnoki győzelem is az ellenfél javára szólt.

Ennek ellenére remekül kezdett a Kohász Szalai és Farkas vezérletével. A Siófok a fél­idő derekára kapta össze magát és védekezését, 5–5-nél érte utol riválisát, majd 7–6-nál a vezetést is átvette, s miután még egy gólt lőttek együttesének, Vágó Attila időt kért. Ami után két percet kapott a csapat, mert a videózás után kiderült, elcserélte magát a Kohász. Szerencsére ez sem törte meg a lányokat, a félidő hajrájáig többször is sikerült egyenlíteniük. Ugyan a támadásokba több hiba csúszott, de Bartulovic védéseinek köszönhetően meccsben maradt a gárda a második játékrészre.

Sajnos a folytatásban megakadtak az újvárosiak, a Siófok pedig gyorsan megduplázta előnyét, Vágó Attila tíz percen belül két időkéréssel is próbálkozott. Ám hiába küzdött a csapat, amíg bírta, illetve azon túl is, a hibákat Simone Böhme vezérletével kihasználta az ellenfél. Egyre jobban nyílt az olló a felek között. A DKKA erejéből pedig már csak arra telt, hogy közelebb zárkózzon a Siófokhoz, amely végül sima győzelemmel szerezte meg a bronzérmet.

A találkozón egyébként az újvárosiak egy széket üresen hagytak a kispadon, arra pedig Bába Mihály fényképét ábrázoló pólót tettek, ezzel jelezve, ő is velük van.

A DKKA 2008 után szerzett volna ismét érmet a kupában, 2017 és 2019 után pedig ismét negyedik lett. A lefújás után a csapat emlékérmet vehetett át, amiket Juhász István, a Magyar Kézilabda Szövetség szakmai és versenybizottsága elnöke adott át a játékosoknak és a szakmai stábnak.

A szombati és vasárnapi mérkőzés jegyzőkönyve

Győr – DKKA 39–18 (18–9)

Győr: Leynaud – Faluvégi D. 1, Rju 1, Kristiansen 4 (1), Pintea 4 (1), Hansen 8 (1), Fodor Cs. 2. Csere: Glauser (kapus), Blohm 6 (1), Schatzl Nadine 2, Lukács 4, Nze Minko 3, Háfra 3, Kürthi 1. Vezetőedző: Ambros Martín.

DKKA: Bartulovic – Horváth G., Farkas J. 1 (1), Weisheitel 1, Nick, Polics 3, Szalai. Csere: Wéninger (kapus), Fodor N. 1, Matucza 4, Kiss Cs., Kazai, Krupják-Molnár 4 (3), Mrmolja, Borgyos 3, Kukucska 1.

Siófok – DKKA 27–20 (13–11)

DKKA: Bartulovic – Kukucska, Borgyos 1, Farkas 7, Weisheitel 2, Szalai 7, Kazai 1. Csere: Wéninger (kapus), Nick, Matucza, Polics, Krupják-Molnár 2.

Siófok: Vojnovic – Such 1, Sirián, Janjusevic 3, Jezic 4, Mavsar 4, Debreczeni-Klivinyi 3. Csere: Herczeg, Krasznai (kapusok), Böhme 8, Juhász 4, Kiss, Lapos, Wald.

Hétméteresek: 2/5, ill. 4/6.

Kiállítások: 2, illetve 12 perc.