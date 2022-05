A Vajta csapata bámulatos sikerszéria után érkezett Nagykarácsonyba vasárnap, amiért a világ minden bajnokságában (a maguk szintjén) elismerően felkapnák a fejüket. Az addigi 22 győzelme és az egy döntetlenje a plusz száz-tizenegyes gólkülönbséggel újabb győzelmét ígérte. Ezúttal másként történt.

A Nagykarácsonynak tervei megvalósításához szüksége volt az eddig még mindenkinek lehetetlen cél, a Vajta legyőzéséhez. Mindent egy lapra föltéve sikerült, de a második helyezetthez képest a hátránya változatlan maradt.



Nagykarácsony – Vajta 3–2 (1–1)

Nagykarácsony: Turi – Fülöp, Kovács D., Kovács R. (Szabó M.), Huszár, Mohácsi, Rezes, Gráczer Bálint, Felföldi, Éliás, Ivacs. Edző: Mergl István.

Vajta: Rezicska Cs. – Fehér, Szalai, Hegedűs, Tóth, Vámosi, Orsós, Horváth, Szabó, ifj. Gróf A. (Rezicska R.), Piszár. Edző: Gróf András.

Az első félidőben gólra törően, de eredmény nélkül telt fél óra. A kisebb nézetkülönbségek sárga lapokat hoztak mindkét csapatnak. Az első találat a hazai Rezes Jánosé volt, amire Orsós válaszolt. A szünet után bátrat húztak a vendéglátók, hiszen Kovács Roland már az első percben megszerezte vezetésüket. A Vajta keményen támadott, de az újabb gólt ezúttal Ivacs Gábor révén ismét a nagykarácsonyiak érték el. Innét mindent megpróbáltak a vendégek, Rezicska Richárd szépített is, de ezen a délutánon elmaradt az ő újabb sikerük.



Mergl István, a Nagykarácsony edzője: – Mindenkinek köszönjük a gratulációkat, én is elégedett vagyok. A kezdettől bíztunk magunkban és beleadtunk apait-anyait! Amit elterveztünk, azt most megcsináltuk. Nagy feladat várt ránk, hiszen a legerősebb, eddig veretlen ellenfelünk érkezett. Külön örömünk, hogy sikerült őket elkapnunk, de ezt meg kellett oldanunk ahhoz, hogy a dobogós reményeinket életben tartsuk. A fiúk ezt tudták, becsületesen küzdöttek, és úgy gondolom, megérdemelten nyertünk. Sajnos pont a mérkőzés előtt dőlt ki a csapatkapitányunk, ezért ezzel az összeállítással fogjuk befejezni a bajnokságot. Nálunk majdnem mindegy, hogy ki lép a pályára, mert ha elszántan futballozunk, nem érhet bennünket kellemetlen meglepetés.

A vezetőtől azt is kérdeztük, már a jövő szezont tervezi? – Igen, én mindig bizakodó vagyok. A feljebb jutás érdekében a licencet már beadtuk, mivel az az első lépcső. Aztán majd meglátjuk, lesz-e elég erőnk ahhoz, hogy éljünk is vele.



Gróf András: – A második félidő elején rögtön kaptunk egy gólt, amitől belelkesedett az ellenfél, és rúgott rá még egyet. Utána már csak pontrúgásokkal és ívelgetésekkel próbálkoztunk. Sokat birkóztunk, de pontatlanok voltunk. A Nagykarácsony sokkal jobban akarta a győzelmet, és mellette nagyon sok rossz teljesítményt produkáltunk, ami a folyamatos össz­játékot hátráltatta. Ennél sokkal jobban tudunk futballozni, de úgy látszik, a nagy meleg és a lelkes ellenfél megoldhatatlan feladatot adott a számunkra.

Nem lehet, hogy a „páholy”, amiben már most ültök, csökkenti a teljesítményt? – vetettük fel. – Ez is elképzelhető, ráadásul egy cserével érkeztünk, ami a változtatásokat majdnem lehetetlenné tette. A jövő szezont nem, egyelőre csak a májust tervezem, amíg él a szerződésem.



Előszálláson hasonló helyzetben lévő csapatok csatáját láthattuk. A Mezőfalva a negyedik helyről várta az összecsapást. Kimondva vagy anélkül valószínűleg alaposan mérlegelte az állást, hiszen az előtte álló nagykarácsonyiak a már bajnok Vajtát fogadták, és a papírforma szerint veresége esetén a dobogóra is kerülhetett volna. Vele pontazonosságban állt a Polgárdi, amely talán szintén a riválisa botlására várt az előrébb lépése érdekében. Mindenképpen a győzelmet szerette volna elérni.

Az Előszállás hatodikként várta a mérkőzést, és az a pozíciója még a veresége esetén sem rendült volna meg. Igaz, az előrelépése győzelme esetén sem volt várható, hiszen hatpontos volt a hátránya a Polgárdival szemben.



Előszállás – Mezőfalva 2–2 (0–1)

Előszállás SE: Farkas P. – Németh F. (Németh L.), Kovalovszky, Nyári, Béres, Czifra, Horváth G. (Reichardt), Bozsoki, Romhányi (Bognár M.), Csuka (Szalai), Kertész. Edző: Masinka Csaba.

Mezőfalva: Kovács Á. – Sági II, Balázs, Sümegi, Balogh D., Balogh I. (Török), Bakos (Sági I), Boros Benjamin (Deli), Kovács K. (Czári), Pribék, Csontos. Edző: Bakos János.



Az Előszállás döntetlennel zárt hazai pályán a Mezőfalva ellen a hétvégi fordulóban Fotók: Előszállás SE, Balogh Tamás

Kívülről szemlélve mintha biztonsági játékkal szerették volna meglepni egymást a felek. A győzelmi reményekkel érkező vendégek veszélyeztettek jobban, és a vezetést is ők szerezték meg Boros révén. A hazaiak kissé pontatlanul védekezve ugyan, de eredményesen állították meg őket az újabb találatok bevitelében. Mi több, veszélyeztetni is tudtak, amit egy sor helyzet és a kapufák is bizonyítanak.

A második félidőben nyíltabbá vált a játék. Reichardt lőtte az Előszállás egyenlítő gólját, majd a vezetést Deli vette vissza a vendégek részéről. Az egyre feszültebb hangulatban Czifra István a hajrában ismét egalizált, amivel megmentette az egyik pontot a hazaiak számára. Kívülről nézve számszerűleg igazságos a döntetlen, bár néhány vitatható játékvezetői döntés felkavarta a nézők hangulatát.



Masinka Csaba: – Úgy gondolom, hogy a játék képe alapján ez x-es meccs volt. Az elején megpróbáltuk a labdát tartani, ami többé-kevésbé sikerült is. Igaz, hogy az első ­kapott gólunk a hibánkból született, hiszen eladtuk a labdát, és az ellenfelünk élt a lehetőséggel. Utána viszont helyreállt az egyensúly, és ezért gondolom igazságosnak ezt az eredményt. Nekünk már nem segít az egy pont, a hatodik helynél előrébb nem nagyon tudunk kerülni. Úgy mentünk föl a pályára, hogy nyerni szerettünk volna, de most csak ennyire futotta az erőnkből.

Bakos János: – Harcos, de nem durva mérkőzést vívtunk az Előszállással. Az első huszonöt percében teljesen uraltuk a mérkőzést. Akár el is dönthettük volna a pontok sorsát. A sportszerűség megkívánja, hogy elmondjam, azután viszont följavult az ellenfelünk játéka. Nehéz feladat elé állítottak bennünket a saját kapunk előtt, és sokat kellett dolgozniuk a srácoknak. Viszont a játékvezető hibájából kaptuk az egyik gólt. Ez a fájdalmas pontja a mérkőzésnek, hiszen dolgozunk a hét folyamán és egy rossz döntés miatt elszáll a sok erőfeszítés. Egyértelműen győzni jöttünk, hogy életben tarthassuk a reményeinket a harmadik hely megszerzésére. Igazából mostantól nem a saját kezünkben van a sorsunk, hanem nézni kell az ellenfeleinket is. Ez pedig nem igazán sportemberi magatartás, sokkal jobb lenne, ha mi tudnánk kiharcolni a jobb végeredményért.

LMSK – Nagyvenyim 7–3 (3–2)

Nagyvenyim: Németh – Józsa, Áldott, Ferencz, Dorogi – Ráthgéber, Tóth, Kulcsár (Tamás), Fehér, Kis (Kiss), Török Barsa.

Gólszerző: Horváth (12., 23., 55., 61., 79.), Tóth (36.), Sütő (63.), ill. Ráthgéber (33.), Fehér (38.), Tóth A. (57.).

Szabadbattyán – Adony 2–1 (2–0)

Adony: Sátor – Budai, Bagóczki, Tamon, Vukajlovics, Tóth D., Koncz (Kaló), Virág (Mónos), Kőkuti, Hegedűs, Tatár.

Gólszerző: Blaski (12.), Méreg (22.), ill. Tamon (56.).

A Szabadegyháza – Baracs összecsapás elmaradt, mert a Szabadegyháza nem állt ki, a mérkőzés három pontját így 3–0-val a Baracs kapta.

További eredmények: Aba Sárvíz – Polgárdi 1–2, Seregélyes – Káloz 1–3.



