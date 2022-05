A végül 34–28-ra – a szünetben 20–9 volt az állás – megnyert találkozó után Vágó Attila vezetőedző azt mondta, talán az egész idény legjobb első félidei játékát nyújtották.

– Viszont tudtam már a szünetben, ez nagyon sokat kivett a csapatból. Szinte nem is cseréltem, olyan jól ment mindenkinek a játék, nem volt szívem ezt megtenni. Ebben a harminc percben benne volt az összes munkánk, minden dühünk, minden, ami az elmúlt időszakban történt. Ez viszont azt hozta magával, hogy a második fél­időben a kulcsemberek kezdtek elfáradni. Örülök, hogy minden játékosomnak lehetőséget tudtam adni, és összességében magabiztosan nyertünk. Azért a második félidő első tíz percével nem vagyok elégedett. Persze, valahol fejben mindenki tudta, megvan a meccs, de ebből is tanulni kell, és nem szabad megállni ilyenkor sem – mondta értékelésében.

Krupják-Molnár Beatrix azzal kezdte, tudták, a Vasasnak milyen téttel bírt a meccs, ilyen helyzetben nem könnyű kézilabdázni, de nem számítottak könnyű meccsre.

– Ezzel szemben az első fél­időben teljesen fókuszáltunk, nagyon jó volt a védekezés és mögötte a kapusteljesítmény is. Aztán a szünet után volt egy kis rövidzárlat, de taktikusan játsz­va magabiztos sikerrel zártunk. Annak örülök, hogy így tudtuk elhagyni a pályát, mert elég kemény időszak előtt állunk. A bajnokik mellett a kupa nagyon fontos, szeretnénk a lehető legjobb helyezést ott elérni. Ez a szombati győzelem remek lendületet adhat a hátralévő időszakra – tette hozzá.

A Kohász hátralévő mérkőzéseire lendületet adhat ez a fölényes sikere

Penszki Gergely, a vendégek mestere nem volt könnyű helyzetben a lefújás után, hiszen kiestek az NB I.-ből.

– Az érthetetlenül, mérkőzésről mérkőzésre jelentkező kétarcúságunkat mutattuk meg most is. Nem sikerül átugranunk a mentális gátat, amikor aztán lekerült rólunk a tét, mert a félidőben már tudtuk, hogy ezt a mérkőzést nem nyerjük meg, már igen szépen dolgoztak a lányok.

Ami a szereplésüket illeti, elmondta, tudták, szintet kell lépniük a tavalyi NB I/B-s bajnoki címhez képest. Látják és tényszerűen kiderült, ez nem sikerült.

– Mindenkit nagyon nehezen érint a kiesés. Igazából a csapat, az egyének, a játék fejlődése nagyon fontos volt a bajnokságban. Van, aki gyorsabban, van, aki lassabban tanult. Hiányzott egy komolyabb rutin, ami biztos segített volna a találkozókon. Tanulási fázisnak éljük meg a szezont, persze nem vagyunk boldogok ettől a helyzettől. Ettől függetlenül van még két meccsünk, ezeken az önbecsülésünkért, a fejlődésünkért játszunk, hogy bebizonyítsuk, nem adunk fel egy mérkőzést sem. Mindennél van jobb, mindig van előrébb, próbálunk ebből a helyzetből is továbblépni, építünk egy új csapatot, készülünk minden egyes megmérettetésre.