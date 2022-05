Az utolsó napon is volt magyar érdekeltség a bolgár megmérettetésen a szerenkénti döntőkben, ahol Mayer Gréta talajon, Tomcsányi Benedek pedig korláton mutatkozott be. A GYAC versenyzője szép gyakorlatot adott elő korláton, de a helyszínen tartózkodó Szűcs Róbert vezetőedző beszámolója szerint a leugrás egy picit mélyre jött, így 13.350 ponttal - három helyet javítva a selejtezőbeli eredményén - ötödik lett.

A hölgyeknél Mayer Gréta talajon szerepelt. A DKSE fiatal tornásza élete első Világkupa-döntőjében a második helyen végzett, nagyszerű teljesítménnyel,12.950 ponttal. Tette mindezt úgy, hogy mindössze öt századdal maradt le a francia Friess Aline mögött, így a magyar delegáció végül éremmel zárta a World Challenge Cup várnai állomását.

Mayer Gréta: Igazából jól éreztem magam az egész versenyen, és elégedett vagyok az első Világkupámon elért eredményekkel, mi több, nagyon boldog vagyok, hogy elsőre így tudtam teljesíteni. Nem sok kellett volna az első helyhez, de nem vagyok csalódott miatta, hogy az most nem sikerült, sokkal nagyobb örömmel tölt el, hogy megszereztem a második helyet.

Draskóczy Imre, szövetségi kapitány: Nagyon örülök, hiszen Mayer Gréta és Makovits Mirtill számára ez egy teszt volt, hogyan tudnak egyik versenyről a másikra átállni, mivel vasárnap éjjel érkeztek meg a Gymnasiadéról és kedd hajnalban már utaztak Várnába. Már Normandiában is azt mondtam a lányoknak, hogy csak versenyen lehet megtanulni versenyezni, ez volt most a feladatuk, és ezt teljesítették is. A cél az volt, hogy át tudjanak állni egyik versenyről a másikra, és ezt szépen hozták is, gratulálok a tornászoknak, hogy ez ilyen jól sikerült. Megy tovább a felkészülés az augusztusi Európa-bajnokságra, az Eb-csapat majd a nemzetközi versenyeken nyújtott teljesítmények alapján, jelölés útján áll össze.