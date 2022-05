A 2022/2023-as bajnoki szezon utolsó mérkőzését játszotta a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia felnőtt együttese a Dunaújvárosi Sportcsarnokban ma délután öt órától. Vágó Attila gárdája a Kisvárda csapatát látta vendégül, nem titkoltan győzelmi reményekkel, hiszen egy minimum négygólos siker esetén a mieink megelőzték volna mai ellenfelüket a bajnoki tabellán, írja a kohaszkezi.hu.

Szomorkás szezonzáró

Az összecsapás azonban nemcsak ezért volt fontos a dunaújvárosi drukkerek számára, hanem azért is, mert ezen a találkozón búcsúzott a hazai közönségtől Bulath Anita, aki a szezon végén befejezi játékos pályafutását. A mérkőzést megelőzően búcsúztatta együttesünk vezetése a távozó játékosokat, Jana Sustkovát, Dominika Mrmolját, Hlogyik Petrát, Horváth Grétát és Polics Tímeát, akik máshol folytatják pályafutásukat. Szintén a találkozó előtt emlékeztek meg a héten elhunyt Guricsné Pásztor Erzsébetről, az 1965-ben világbajnoki aranyérmet szerző magyar női kézilabda válogatott csapatkapitányától.

Saskia Weisheitelen igazán semmi nem múlt; 6 lövésből 6 góllal zárta a találkozót Fotó: kohaszkezi.hu

Maga a mérkőzés viszont nem kezdődött túl jól a mieink számára, mert az első két gólt a vendégek szerezték, s Szalai szépítő találatára is gyorsan válaszoltak (1-3). A folytatásra egyre inkább felpörgött a Kohász is, mely a 8. percben utolérte ellenfelét sőt, Weisheitel találatával a vezetést is magához ragadta a 9. perc elején (5-4). Ezúttal a Kisvárdán volt az egyenlítés sora, s ezt kétszer is megtették a vendégek, de közben egyre több hiba csúszott mindkét oldalon a játékba, így a 19. percben még mindig csak 6-6-os állást mutatott az eredményjelző. Időt is kért Vágó Attila, mert ugyan a védekezés rendben volt, támadásban csak nem akartak sikerülni a befejezések. A rövid pauza után üres kapus góllal vette vissza a fórt a Kisvárda, s bár a mieink 8-8-ig egalizálni tudtak, a véghajrában ismét meglépett kettővel a Kisvárda, mely a félidei szünetre 11-9-es vezetéssel vonulhatott.

Elsősorban támadásban kellett előrébb lépnie a fordulás után együttesünknek ahhoz, hogy megszerezze a remélt két bajnoki pontot, ám a második harminc perc eleje sem alakult jól, mert az első találatot a Kisvárda szerezte, mely egészen a 40. percig tartotta két-háromgólos előnyét úgy, hogy sajnos Bulath Anita és Farkas Johanna is elhibázott egy-egy hétméterest (13-15). Kézilabdázóink továbbra sem játszottak tökéletesen, főleg támadásban volt több a bizonytalanság, de óriásit küzdöttek, 17-nél utolérték ellenfelüket, s bár a vendégek rendre visszavették a vezetést, a mieink végig ott loholtak a nyomukban (22-22). A véghajrához közeledve egy kivédekezett kisvárdai támadást követően Farkas már a Kohászt juttatta előnyhöz, de hiába vezetett még az 58. percben is 25-24-re együttesünk, előbb Karnik, majd Dombi szerzett fontos gólt, miközben a túloldalon kimaradtak a helyzetek, így hiába jött be az utolsó másodpercekre még egy szabaddobás erejéig Bulath Anita is a pályára, már nem sikerült kapuba találnia az akadémistáknak, így a Kisvárda 26-25-ös sikerével ért véget a találkozó. Ez egyben azt is jelentette, hogy a DKKA végül a bajnoki tabella kilencedik helyén fejezte be az idei szezon küzdelmeit.

DKKA - Kisvárdai KC 25-26 (9-11)

DKKA: Bartulovic - Horváth 2, Polics, Farkas 4, Weisheitel 6, Szalai 6, Kazai 3. Csere: Wéninger (kapus) 1, Borgyos 3, Krupják-Molnár, Kukucska, Matucza, Nick. Vezetőedző: Vágó Attila.

Hazai búcsú a legendától

Az összecsapás lefújása után természetesen a búcsúzó Bulath Anita kapta meg a főszerepet, hiszen egy rendkívül eredményes és hosszú pályafutás ér véget az idei szezon végén (a Magyar Kupa négyes döntőjében még pályára léphet együttesünk kiválósága). Távolról, videóban üzentek Anitának egykori játékostársai, így a Viborg legendája, Rikke Skov, a szintén volt dán válogatott Susanne Wilbek, a horvát Miranda Tatari, a francia Cleopatre Darleux, volt edzője, a DVSC tiszteletbeli elnöke, Köstner Vilmos, a Telekom Veszprém pályaedzője, Gulyás Péter, valamint Triffa Ágnes, aki Bulath Anitával együtt ünnepelhette felnőtt együttesünk EHF Kupa győzelmét 2016-ban.

Ezt követően Zsiga Gyula, az MKSZ utánpótlás-fejlesztési igazgatója, Vertig Csaba, a DKKA ügyvezetője, Gurics Attila csapatmenedzser, Szalai Babett, együttesünk csapatkapitánya, Anita nevelőedzője, Czagler Katalin, valamint Pergel István edző is köszöntötte a búcsúzó legendát, majd kiválóságunk elcsukló hangon köszönte meg szüleinek, edzőinek, csapattársainak, és az érte szurkolóknak az együtt töltött éveket. A DKKA vezetői nemcsak elbúcsúztak Anitától, hanem visszavonultatták az általa viselt 20-as számú mezt is, melyet a jövőben senki nem viselhet Dunaújvárosban. Véget ért tehát egy szép, tartalmas fejezet Anita életében, jár érte az óriási köszönet, s természetesen bízunk abban, hogy akadémiánk szakmai igazgatójaként hasonlóan sikeres esztendőket tölthetünk el együtt.