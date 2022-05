Amióta Dobos Barna ideiglenes jelleggel átvette a csapat irányítását, azóta mindkét meccsét megnyerte az együttes, a Vác, valamint a Paks II ellen. S erre készültek most is az újvárosiak, főleg, hogy vendéglátójuk a tabella alsóházában, a kiesést jelentő tizenhetedik helyen található. Így egyértelműen a harmadik DPASE számított esélyesnek a találkozó előtt.

Dabas-Gyón – DPASE 1–0 (1–0)

Dabas-Gyón: Kertész – Szabó, Molnár, Horváth, Albert, Delea, Bene, Gulyás, Pusztai, Karacs, Iván.

DPASE: Pokorni – Huszty, Bozsoki, Tölgyesi, Báló, Dorogi, Barna, Novák, Jakab, Szepessy, Petró. Vezetőedző: Dobos Barna.

Az első félidőben a vendégek nem tudták feltörni a hazaiak védelmét, sőt, még gólt is kaptak. A szünet után hiába próbált meg mindent a DPASE, és vezette sorra a támadásait, a gólszerzéssel továbbra is hadilábon álltak a játékosok, a Dabas-Gyón pedig sikerrel tett meg mindent, hogy megőrizze minimális előnyét. Miután a Balassagyarmat nyert, az újvárosiak már a második helyezettel szemben is három pontos hátrányba kerültek, három fordulóval a vége előtt.

További eredmények: Paksi FC II – FC Dabas 2–1, Monor – Gerjen 4–1, Balassagyarmat – ESMTK 2–0, Makó FC – Ferencvárosi TC II 1–1, Vác FC – Budapest Honvéd-MFA II 2–3, Iváncsa – Cegléd 2–0, MTK Budapest II – Mohács 2–2, Rákosmente – Kozármisleny 1–4, Szekszárd – Hódmezővásárhely 1–0.