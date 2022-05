A már zsebben lévő bajnoki elsőség tudatában készülődhetett a szombati idényzáró mérkőzésére a Fejér és Komárom-Esztergom megyei férfikézilabda-bajnokságban vitézkedő Rácalmás SE gárdája, amely az elmúlt hét fordulót hibátlan mérleggel teljesítette.

Az ellenfél, a Komáromi VSE pedig azzal a tudattal léphetett pályára, ha sikerül bravúrgyőzelmet aratni a rácalmási sportcsarnokban, akkor még megszerezheti az ezüstérmet. A rácalmási szurkolók megtöltötték a csarnokot, a házigazdaklub utánpótláscsapataiban szereplő fiatalok pedig hangos biztatással buzdították a már bajnok felnőtt­együttest a találkozó első perceitől.

Megérdemelt rácalmási siker – a rájátszásban nem talált legyőzőre a Kovács István által irányított csapat Fotó: Laczkó Izabella/Dunaújvárosi Hírlap

Rácalmás SE– Komáromi VSE 30–26 (15–11)

Rácalmás: Hruby – Szabó 3, Nagy 8, Tóth T. 4, Horváth 4, Benke, Hajdók 4, Schmidt, 1, Hajnal M. 1, Reichert 3, Szilágyi, Kuhár, Olaj 2, Tóth M., Pintér, Hajnal F. Vezetőedző: Kovács István.

Komárom: Buzási (Bohuniczky) – Pekár 1, Balahó 2, Fekete 8, Németh, Kempl 5, Lencse 1, Horváth, Kuzma 7, Kun 2, Milotai.



Az első félidő 10. percéig felváltva estek a gólok, ám innentől tempót váltott a Rácalmás, és a szünetre négygólos előnyt hozott össze. A szünet után megpróbálkozott a felzárkózással a Komárom, és a 46. percben Balahó lövését követően már 21–21-es állást mutatott az eredményjelző. Kovács István időt kért, és intelmeit megfogadták tanítványai, hiszen a záró öt percre ismét visszaépítették a hazaiak a stabilnak mondható háromgólos különbséget.



A végjáték mégis extra izgalmakkal szolgált. Egyrészt a komáromiak mindent beleadtak a pontszerzés érdekében, másrészt egy-egy keményebb szabálytalanság is borzolta a kedélyeket. A játékvezetők kezében sűrűn villant a piros lap, és nem fukarkodtak a kétperces kisbüntetésekkel sem. Az utolsó két percben a vendégek többször is 6 a 3 ellen támadhattak, ám Hruby két esetben is bravúrral hárított, majd egy remek indítást követően Nagy Richárd 8. gólja lezárta a találkozót. A Rác­almás vesztett pont nélkül, 20 ponttal zárta a rájátszást, és megérdemelten emelhette magasba a mérkőzés után a bajnoki trófeát.

Miss István, a bajnokcsapat keretének tagja, egyben a kézilabda-szakosztály vezetője lapunknak elmondta, jelenleg is vizsgálják a lehetőségét az osztályváltásnak, ám még nem született döntés abban a kérdésben, hogy vállalják-e a következő idényben az NB II.-es indulást.