Kistext-Party.CO – Dunaújvárosi KSE 3:2 (-23, -22, 14, 11, 11)

Kistext: Makarov, Török R., Reffatti, Szabó M., De Bairros, Gönczi, Lassu (liberó). Csere: Kalmár Á., Kocsondi, Óhidi. Vezetőedző: Bunda Olivér.

DKSE: Laczi, Farkas L., Hatvany Zs., Kecskeméti B., Kisházi, Pavljuk, Sümegi (liberó). Csere: Winter, Juhász B., Gőczi, Gutiérrez, Tajti. Vezetőedző: Tomanóczy Tibor.

Bunda Olivér: – Az első két szettben az akarat görcsössé tett minket. Az újvárosiak kétjátszmás vezetését követően sikerült lehiggadni, és utána már nem volt megállás. Gratulálok a csapatnak, hogy nem adta fel és küzdött a végletekig.

Tomanóczy Tibor: – Örülök annak, hogy az első két szettet jól játszva meg tudtuk nyerni. A végére azonban elfáradtunk, ez az egyik oka a vereségünknek. A másik ok ismét az érettségire vezethető vissza, hiszen játékosaink közül többen a napokban érettségiznek, akiknek így egyszerre két helyen kell, kellene kihozniuk magukból a maximumot. Azt persze tudjuk, hogy ez az Extra­liga, de azt is tudja mindenki, együttesünk mindenkori célja az, hogy a felnőttek mezőnyébe minél több saját nevelésű fiatalt építsen be, amely a magyar röplabdázás hosszú távú céljait szolgálja. Ez a cél azonban kifacsart játékosokkal nem teljesülhet. Az pedig számomra érthetetlen, hogy miért változtattak kétszer is a hely­osztók időpontján. Bízom abban, hogy a pénteki mérkőzésen hasonlóan jól tudunk majd játszani, és a maihoz hasonló nagy küzdelemre kényszeríteni a Kistext együttesét.

A párharc állása 2–1 a Kistext javára. A negyedik összecsapást pénteken 19 órakor rendezik a Dunaújváros Sportcsarnokban. A további helyosztók közül csupán egy fejeződött be. A bajnoki döntőt 3–0-ra a Pénzügyőr SE csapata nyerte a Fino Kaposvár ellen. A bronzcsatában a GreenPlan-VRC Kazincbarcika–MAFC-BME párharc állása 2–2. Az 5–6. helyért folytatott küzdelemben pedig 2–1-re vezet a Kecskeméti RC a Debreceni EAC ellen.