Az év első nemzetközi kajak-kenu versenye május 20–22-én lesz a csehországi Racicében, ahol az első világkupa-futamot rendezik meg. A magyar válogatott tizenkilenc tagú keretét most hirdette ki Hüttner Csaba szövetségi kapitány. Több ismert név mellett az eddig jobbára utánpótlásban szereplő tehetségek is lehetőséget kapnak a versenyen.

Az új olimpiai távon, C-2 500 méteren a DKSE kiválósága, Hajdu Jonatán és újpesti párja, Fekete Ádám indul. A tokiói játékokon C-2 1000 méteren szerepelt Adolf, Fejes kettős most egyéniben, C-1 1000 méteren áll rajthoz, de a válogatón már ismét a párosban szerepelnek. Adolf egyébként az M1 csatornán a héten nyilatkozta, hogy nagyban befolyásolja a jövőjüket az olimpiai módosítás.

– Egyelőre minden bizonytalan, hiszen ezen a távon van egy nagyon jó magyar egység, Hajdu Jonatán és Fekete Ádám. Ez gyors szám, tőlünk még kicsit idegen, így ezt az évet, de talán még a következőt is arra kell szánnunk, hogy felgyorsuljunk, és ötszázon is ütőképesek legyünk – mondta.

– Szeretném azt látni, versenyzőink jól teljesítenek, de természetesen nem az az elvárásom, hogy most a legjobban. Ez egy felkészülési állomás, amelynek a lényege, hogy a hónap végi hazai válogató előtt mindenféle tét nélkül tudják magukat tesztelni – idézte a szövetségi kapitányt a szövetség honlapja.