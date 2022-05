A koronavírus-járvány és az orosz–ukrán háború miatt sorra maradtak el a nemzetközi versenyek, így csak hazai vizeken ülhetnek hajóba az újvárosi sportolók. A Dragon Steel SE elnökét, Tóth Editet kérdeztük a legutóbbi versenyről.

– Az outrigger (polinéz) kenu különleges vendéghajóval (banánnal) rendelkezik, amely nagy stabilitást nyújt a hullámosabb vizeken. A kenutestnek egybeépített beülője van, kormányzása lábbal történik. Váltott kézzel való evezésre is alkalmas. Mi sárkányhajólapáttal használtunk a versenyen. A mostani viadalon a versenyzők egyénileg indultak, és az ott elért eredményeik alapján rangsorolták őket. Minden ifjúsági sportolónknak biztosítottuk a lehetőséget a részvételre, de sajnos egyéb elfoglaltságok, mint például az érettségi, nem tudott mindenki indulni – mondta.

Tóth Edit elnök is érmet szerzett, fantasztikusan szerepeltek az idősebbek is Fotók: Dragon Steel SE

Majd rátért az eredményekre. Az U18-as korosztályban rajthoz álló versenyzőik közül a 150 méteres távon ezüst­érmet szerzett Biró Vivien, Lakatos Adél és Wizner Dávid pedig a negyedik helyen végzett. 1500 méteren Biró Vivien ismét ezüst­érmes lett, és Lakatos Adél is felállhatott a dobogó harmadik fokára. Wizner Dávid pedig ezen a távon is éppen lecsúszott a pódiumról. Az elnök szerint ezen eredmények alapján úgy gondolja, mindannyian méltó tagjai lehetnek a magyar válogatottnak.

AZ U18-as Biró Vivien és Lakatos Adél érmekkel térhetett haza

– A 39–74 éves sportolóink is fantasztikusan szerepeltek. 150 méteren a senior B női kategóriában sikerült a döntőt megnyernem. A férfiak közül a senior C kategóriában Körmendi László aranyérmet szerzett, és ugyanitt Sipos Árpád negyedik helyezett lett. 1500 méteren négy dobogós helyezésünk is született. A senior B női kategóriában bronzérmes lettem. Továbbá Sipos Árpád megnyerte a senior C férfi kategóriát, Varga Béla ezüstérmet, Körmendi László pedig bronzérmet szerzett. Folytatjuk a felkészülést, hiszen május 21-én rendezik meg a 11. hosszú távú sárkányhajó magyar bajnokságot Baján – tette hozzá Tóth Edit.



A fadd-dombori viadalon részt vett Dragon Steel SE sportolók: Biró László, Biró Vivien, Hallas János, Kótai Ferenc, Komori Otília, Körmendi László, Lakatos Adél, Lakatos Viktor, Nyíri Andrea, Sipos Árpád, Tóth Edit, Varga Béla, Wizner Dávid.