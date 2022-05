Az előző fordulóban Siófokon negyven–negyvenöt percig, amíg bírta erővel a szűk kerettel rendelkező Kohász, addig tudta tartani magát, hogy aztán a végére sima, 28–21-es győzelmet arassanak a Balaton-partiak.

A DKKA az esélyes, de a Vasas az életéért, a bent maradásért fog harcolni

Szombaton viszont egyértelmű esélye lesz a DKKA-nak a sikerre, ráadásul van is miért visszavágni. Mint ismert, a Vasas idénybeli három sikeréből az egyiket az újvárosiak ellen aratta januárban úgy, hogy a sérülések és a Covid-járvány miatt mindössze négy felnőtt játékossal és hét ifistával kellett kiállnia a csapatnak. Ezt aztán az ellenfél ki is használta, a végén két góllal az angyalföldiek nyertek. Ezenkívül még tavaly az Alba Fehérvárt és a Budaörsöt tudták felülmúlni.

– Az élet igazságtalansága volt az a januári találkozó, az ott elveszített két pont pedig nagyon hiányzik a csapatnak az elszámolásból. Bízom benne, hogy revánsot tudunk most venni, és magabiztos játékkal ezeket itthon tartjuk – mondta Vágó Attila vezetőedző.

Szalai Babett csapatkapitány először visszatekintett az előző meccsre, ami nagyon jól indult részükről, ám olyan buta hibákat követtek el, amivel feljebb hozták a Siófokot. Majd arról beszélt, hogy a Vasas ellen az említett körülmények miatti vereség azóta is nagyon bántja a csapatot. Ezért is mindenképpen szeretnének szombaton nyerni hazai pályán.

Ugyan a Vasas az utolsó, ám mivel még van esélye a bent maradás kiharcolására – legalábbis papíron –, az biztos, hogy egy percre nem fogják feladni a mérkőzést. A fővárosi együttes amennyiben a hátralévő három mérkőzésén nem szerez legalább öt pontot a Dunaújváros, a DVSC és a Siófok ellen, akkor biztosan kiesik. Olvasatukban ebből a trióból a DKKA ellen lehet a legtöbb keresnivalójuk, mert vereségük esetén viszont elbúcsúznak az élvonaltól.



A bajnokság állása