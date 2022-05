Székesfehérvár Az egyik leghíresebb országúti kerékpáros verseny lázba hozta a Fejérben élőket. A Budapestről rajtoló és a késő délutáni órákban Visegrádon célba érkező mezőny a többi között Martonvásár, Vereb, Székesfehérvár, Csákvár és Bicske érintésével szelte át szűkebb pátriánkat.

A Grande Partenza, azaz a Nagy Rajt keretében az első három szakaszt teljesíti hazánkban a 105. Giro d’Italia, ebből az első etapot nagyrészt szűkebb pátriánkban. A Hősök teréről rajtolva, Budapest határában még kényelmes tempóban haladt a mezőny, majd meglépett két olasz, Mattia Bais és Filippo Tagliani, akik majdnem végig szökevényként vezették fel a mezőnyt. Szívélyes, egyedülálló hangulatot teremtettek a falvak, városok lakói! Nem elfelejtve, hogy három magyarnak: Valter Attilának, Peák Barnabásnak és Fetter Eriknek is szurkolhattak. A 7. számú főúton érkező bringásokat Martonvásárnál lovas huszárok kísérték vágtában, Baracskán volt olyan, aki a szervizúton próbálta tartani a tempót bringáján a két szökevénnyel.

Székesfehérváron a szurkolói zónát a Zichy ligetben alakították ki, de már a Berényi úton is rengetegen várták a mezőnyt. Mindeközben a számos országban sugárzott televíziós közvetítés légi felvételei a koronázóváros nevezetességeit is megmutatták, ahogy a martonvásári Brunswick-kastélyt, a Velencei-tavat, vagy éppen a kápolnásnyéki Halász-kastélyt. Országimázs-építés a javából! A fehérvári részhajrát a két szökevény, Bais és Tagliani közül előbbi nyerte. A két olasz mögött nagyjából öt perc hátrányban a sűrű mezőny repesztett végig a Berényi úton. Sokan figyelték hangosan szurkolva, ahogy a rengeteg száguldó profi bringás a Zichy ligetnél élesen jobbra fordul, hogy teljesítse a szakaszhajrá utolsó 100 méterét. Mark Cavendish, aki 2011-ben és 2021-ben elnyerte a Tour de France-on a legjobban teljesítő sprinternek járó zöld trikót, hatodik helyen zárt a fehérvári szakaszhajrában. Nem sokkal később a brit világklasszis Zámolyon egy buszmegállóban kiállt rövid időre, hogy biciklit cseréljen. Bringát talált volna a helyi futballpályán is, ahol kerékpárokból rakták ki a verseny nevét. Csákvár közelében rózsaszín pólóba öltözött lovasok vágtattak a versenyzőkkel, a település belterületén pedig nagyon sokan sorakoztak az útpadkán.

Bicskén, az utolsó megyei „állomáson” emelőkosaras tűzoltóautóval alkottak „diadalívet” a versenyzők számára. Az első szakasz visegrádi céljában a holland Mathieu van Der Poel örülhetett a legjobban, ő nyerte az első etapot. Legjobb magyarként Valter Attila a 29. helyen zárt. A Giro szombaton a fővárosban folyta­tódik.



A szurkolói zónában programokkal várták a nézőket

Forrás: NAGY NORBERT