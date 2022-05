Az MLSZ Fejér Megyei Igazgatósága által létrehozott megmérettetés a 2016/17-es idényben indult útjára, és azóta az egész megye labdarúgását megmozgatja ősztől tavaszig. Ez a döntő annyiban volt más, mint a korábbiak, hogy két egykori győztes csapott össze. A Főnix FC az első két évben zsebelte be az elsőséget, az Ercsi a 2018/19-es kiírásban diadalmaskodott, de már harmadszor jutott a döntőbe.

A mérkőzés előtt a csapatok felsorakoztak a kezdőkörhöz és a szurkolókkal együtt elénekelték a Himnuszt, majd két ifjú Főnix-nevelés, Gombor Zsombor és Bence végezhették el a finálé kezdőrúgását.

Az összecsapás az első negyvenöt percben eléggé hullámzó játékot és gól nélküli játékrészt hozott. A második félidő is kezdőrúgással indult, amelyet az Ercsi utánpótlásából Németh József György végzett el, aki a szünetben külön készült erre. Nagy taktikai csata zajlott a pályán, és némiképp a színvonal rovására is kihatott, egy picit le is ült a meccs a 60. perc körül. A 83. percben megszerezte a Főnix FC a vezetést, egy kontra után Szalai játszotta magát tisztára, és lőtt a tehetetlen Andrejev mellett laposan 5 méterről a hálóba. Nem bízta ezután a véletlenre a Főnix FC, tartotta a labdát, a Kinizsi sokkal célratörőbb játékot szeretett volna játszani a hajrában, ráadásul a 89. percben Tóth középre lőtt labdájáról minden zöld mezes lemaradt. Minden kétséget kizáróan egyenlítési lehetőség volt, és ezzel el is lőtte a puskaporát az Ercsi, így némi hosszabbítást követően a Főnix 2017 és 2018 után harmadik alkalommal zsebelte be a kupaelsőséget.

A díjakat Schneider Béla, az MLSZ Fejér Megyei Igazgatója, Bencsik István, az FMLSZ társadalmi elnöke, Bíró Zsolt, az FMLSZ igazgatóhelyettese, valamint Nemes Ferenc tiszteletbeli elnök adta át.

Természetesen előkerültek az öltöző mélyéről a gondosan lehűtött pezsgők, amelyek folytak is rendesen. Ebben különösen a győztesek mestere, Pavlik József járt az élen, aki jól meglocsolta fiait...