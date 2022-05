A Gárdonyi Géza iskola tornatermében felnőtt C és D kategóriás országos tollaslabda ranglistaversenyt rendeztek szombaton, amelyen 12 klub 60 játékosa képviseltette magát, közte a házigazda Danubius KSE sportolói. Közülük C férfi egyéniben harmadik lett Pintér Gergő, C vegyespárosban Fekete Gábor, Csomor-Németh Lili és Jakab János, Varga Gabriella, D vegyespárosban Mészáros Attila, Csomor-Németh Lili, D férfi párosban Szabó Károly, Korom Ádám. C férfi párosban Fekete Gábor, Pintér Gergő aranyérmes lett.

A nap során nem egy hazai érem született Fotó: Danubius KSE