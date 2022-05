Dunaújváros – A szezon előtt minden bizonnyal elfogadtuk volna a harmadik helyet, ám így visszapillantva azért joggal lehet bennünk némi hiányérzet. A rájátszás során rendes játékidőben nem kaptunk ki. Az elődöntő mindkét találkozója csak egy hajszálon múlott a hatvaniak ellen. Természetesen nagyon szerettünk volna döntőt játszani, ám a bronzcsatát is komolyan vettük, és megérdemelten végeztünk dobogós helyen. Sokat dolgoztak és a játék szinte minden elemében fejlődtek a lányok. A védekezésünk az egész szezon során remekül működött, a két hálóőr teljesítménye pedig jó alapot adott mindehhez. A támadásépítés és a helyzetkihasználás terén azonban előrébb kell lépnünk a jövőben, hogy a kiélezett meccseket a magunk javára fordítsuk – adott gyors összegzést az női U25/B bajnokságban elért harmadik helyezett csapat teljesítményéről Győri Tamás vezetőedző, akinek munkáját Németh Péter segítette.

Kováts András, a klub vezetőedzője a közeljövőt érintően elmondta: – Az U25/B élcsapatai és az U25/A bajnokság mezőnyének második felében található gárdák közel azonos játékerőt képviselnek. A hokisaink fejlődése szempontjából ezért érdemes lenne feljebb lépni. A vágyálmaink között szerepel, hogy külön csapattal nevezünk majd mindkét pontvadászatba, hiszen így tudnánk minden játékosunknak megfelelő játékidőt biztosítani. Ám mindennek komoly anyagi és szervezési feltételei vannak. Azon dolgozunk, hogy ezt megteremtsük. Eddig is fontolva haladtunk, a jövőben is csak olyan dologba fogunk belevágni, amelyet hosszabb távon elbírunk. Az elmúlt idényben több rangos, nemzetközi együtteseket is felvonultató tornán léptek jégre a lányok. Decemberben Dunaújvárosban rendeztük meg az V. Angels Cupot, amelyen itt volt gyakorlatilag a szerb és horvát válogatott is, mi pedig a harmadik helyen zártunk, csakúgy, mint a gyergyószentmiklósi II. Székelyföldi Női Jégkorongtornán.

A férfi ob II-es bajnokság kibővítésével kezdené el a szövetség felépíteni a Liga 2-t

A tavalyi ezüst- után idén bronzéremmel fejezte be a férfi ob II-es jégkorongbajnokság küzdelmeit a Worm An­gels, amely erős kerettel vágott neki a szezonnak.

– Nem titkoltuk, hogy a bajnoki arany a célunk. Az alapszakasz során jól ment a hoki, a második helyről mentünk tovább a rájátszásba. Itt az első találkozón nagyon simán, 9–2-re vertük a MAC Ikonok gárdáját, amely a folytatásra felszívta magát, és el kell ismerni, játékosaik nagyon dinamikusan, pörgősen játszottak, és ezt már nem bírtuk a rutinnal ellensúlyozni. Az elődöntő harmadik meccse után úgy jöttünk le a jégről, hogy mindent beleadtunk, a MAC megérdemelten döntőzhetett. Nagyon jó szellemű, összetartó csapat alakult ki, a következő, vélhetően jelentősen átalakuló idényben is együtt folytatjuk majd a terveink szerint – fogalmazott Győri Tamás.

– A szövetség fejlesztési koncepciójában fontos szerepet kap a jelenleg formálódó Liga 2. A tervek szerint ennek alapozó idénye lehetne a 2022/2023-as kiírás a mostani ob II-es csapatokkal és számos meghatározó hazai klub junioregyüttesével. A pontos részletek még most körvonalazódnak, ám ez mindenképpen egy komoly léptékváltást jelentene, amely minden szereplőtől jóval több energiát, háttérmunkát igényel majd – tette hozzá Kováts András.

A közelmúltban gyarapodott az Angels-család. Április végén jelentették be, hogy az Angels és a Kohász címert rája blog közös amatőr csapatot indít a 2022/2023-as szezonban az ob IV/C bajnokságban. A főként régi jégkorongszurkolókból és szimpatizánsokból álló keret a felkészülést februárban kezdte meg rutinos, korábbi élvonalbeli játékosok irányításával. Az első, sporttörténeti meccsen is túl van már a friss újvárosi hokicsapat, amely az FTC Siketek ellen eset át egy baráti hangulatú találkozón a tűzkeresztségen.