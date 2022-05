41 éves korában pénteken elhunyt Berki Krisztián médiaszereplő, a Dunaferr 2000-ben bajnokságot nyert kerettagja. Berki a Fradiban nevelkedett, de az FTC színeiben csak egy emlékmeccsen lépett pályára. Futballozott még Siófokon és Diósgyőrben is. Pályafutásának befejezése után, 2007-ben az FTC Zrt. vezérigazgatója lett, a posztról 2010 júniusában mondott le. Az elmúlt években több tv-s és show-műsorban szerepelt, közismert alakja volt a magyar médiának.

Berki a Dunaferr aranyérmének huszadik évfordulóján ezt írta közösségi oldalán. „Milyen rég volt, de igazabb nem is lehetett volna. 32 meccsen keresztül volt veretlen csapatunk, tönkre vertünk mindenkit, mi kapusok Rabóczki, Bita, Berki Pálinkás András kapusedzővel külön kis csapatot alkottunk. Sokáig zavart, hogy cserekapus vagyok, vagy még az sem, aztán Egervári Sanyi bá’ vezetőedző az egyik edzés után a csapat előtt kiemelte az addigi „munkámat”. Azt, hogy a hozzáállásom és az edzéseken nyújtott teljesítményem is nagymértékben hozzájárul ahhoz, Rabóczki Balázs a liga legjobb kapusa abban az évben, akkor rádöbbensz, ha nem is veled kezdődik a csapat, vagy nem rólad szól minden, akkor is nagyon fontos fogaskereke vagy a gépezetnek. Itt nem voltak sztárok, itt egység volt méghozzá olyan, bucira vertük a teljes magyar NB I-et, hálás vagyok, hogy részese lehettem.”