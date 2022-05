Kapusposzton változatlan felállás marad, azaz a horvát Gabrijela Bartulovic és Wéninger Alexa kettőse. Meghosszabbította szerződését Szalai Babett is, aki ezzel a nyolcadik szezonját tölti majd Dunaújvárosban. A balszélső Kazai Anita 2017 óta a felnőtt együttesünk tagja, és a folytatásban is így lesz. Szintén marad a tősgyökeres újvárosinak mondható Krupják-Molnár Beatrix és a védekezés egyik oszlopa, Nick Viktória, akik még akadémistaként csatlakoztak a DKKA-hoz 2013-ban, illetve 2015-ben.

A Debrecenből kölcsönbe érkezett Borgyos Panna továbbra is a Dunaújvárosban kézilabdázik, Farkas Johanna pedig mint írtuk, végleg a Kohász játékosa lett. A német beállós, Saskia Weisheitel szintén marad az új szezonra, csakúgy, mint Kukucska Viktória. A rutinos játékosok mellett a fiatalok nevelésére, szerepeltetésére is hangsúlyt fektetnek a Kohásznál, ennek részeként Fodor Neszta, Matucza Gabriella és Takács Cecília továbbra is élő szerződéssel rendelkezik.

Az egyik „régi motoros”, Nick Viktória is hosszabbított Fotó: Laczkó Izabella/Dunaújvárosi Hírlap

Öt távozó nevét is bejelentették, a cseh Jana Sustkova nem marad, igaz, ő már egy ideje nem tudott rendelkezésre állni betegsége miatt. Nem hosszabbítanak a szlovén Dominika Mrmoljával sem, továbbá Horváth Gréta, Hlogyik Petra, valamint Polics Tímea is máshol folytatja. Bulath Anita pedig visszavonul, azonban nem távolodik el a klubtól, hiszen szakmai igazgatója marad a dunaújvárosi egyesületnek.

Ami az erősítéseket illeti, két érkezőt már korábban bejelentettek, Borgyos Panna mellett további két fiatal tehetség, Arany Rebeka, valamint Poczetnyik Luca is kölcsönben érkezik a Debrecentől. Ám ezzel még nem végleges a lista, a klub közleménye szerint a 2022/2023-as szezonra szóló további erősítésekről a későbbiekben adnak majd tájékoztatást.