Az újvárosi gárdánál a múlt héten edzőcsere történt, ami után a csapat győzött a Vác FC otthonában. A Varga Balázst váltó Dobos Barnát kérdeztük a váltásról, a váci mérkőzésről, illetve a Paks elleni mérkőzésről.

– A visszaesett eredményesség hatására olyan folyamatok indultak el a játékban, illetve a közösségben, hogy lépnünk kellett. Könnyebbséget jelentett, hogy a vezetőség tagjai közül én a vezetőedzői, Sztanó Miklós igazgató pedig az asszisztensedzői feladatokat ideiglenesen meg tudjuk oldani. Természetesen e mellett az alapvető feladatainkat is el kell látni. Ezért besegít a napi munkába Éliás Zsolt és Garda Bálint, akik az utánpótlásban is dolgoznak. A kapusokkal továbbra is Pálinkás András foglalkozik. Keressük az új vezetőedzőt, de valószínű, hogy az idő rövidsége miatt csak az új szezonban veszi majd át a csapat irányítását – kezdte a beszélgetést a szakember.

Hozzátette, a hátralévő hat meccset arra kell felhasználni, hogy építsék a jövő csapatát. E mellett komoly, szerteágazó feladatot jelent a stadion üzemeltetése, amit április 1-től a DPASE Kft. végez. Ugyanis a város vezetői jelezték, hogy a továbbiakban nem tudják biztosítani a létesítmény működését. Szeretnék olyan állapotba hozni a stadiont és a főépületet, hogy minden tekintetben alkalmas legyen mérkőzések és rendezvények lebonyolítására. Ez azonban nem megy egyik napról a másikra, de az Emberi Erőforrások Minisztériuma segítséget nyújt ebben. Megjegyezte, a 2000-es évek óta a sport, azon belül a labdarúgás méltánytalan helyzetben van a városban. Bíznak benne, hogy ezen a téren is hamarosan változás történik.

– Az elmúlt héten az öltözőben tisztáztuk, hogy mit várunk el a játékosoktól, kinek mi a feladata. Emellett a hangulaton kellett javítani. Vácon az első félidőben jól játszottunk, sok helyzetet alakítottunk ki. Gól nélküli állásnál még büntetőt is hibáztunk. A második félidőben védekezésben egységesek, harcosak voltunk, de támadásban többet szerettünk volna nyújtani. Csupán a hajrában voltak gólszerzési lehetőségeink. Arra kell törekednünk, hogy a mérkőzéseken végig kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtsunk. Az eddig hazai környezetben nem igazán szerepeltünk jól, amin javítani szeretnénk a paksiak ellen. A mérkőzés rangadónak számít, hiszen a vendégek is az élmezőnyhöz tartoznak. Eltiltottunk nincs, de Papp Máté betegséggel bajlódik. Természetesen győzni akarunk, hiszen pozitívan szeretnénk zárni a bajnokságot. Egyértelmű célunk az ezüstérem megszerzése – tette hozzá Dobos Barna.

A forduló további párosítása: FTC II–Balassagyarmat, Budapest Honvéd-MFA II–Makó FC, ESMTK–Gerjeni SK, Hódmezővásárhelyi FC–Rákosmente FC, B Build Mohács–Iváncsa KSE, Ceglédi VSE–Dabas-Gyón FC, FC Dabas–Vác FC, Szekszárdi UFC–Monor, HR-Rent Kozármisleny–MTK Budapest II.



