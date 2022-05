Végre egy igazi csapat érkezett! Így örvendeztek a szurkolók, akik az előzőekben már néhány alaposan szárnyaszegett gárda szereplését végignézték ezen a pályán. A vendégek a jó kiállású fiúkból álló csapatukat méricskélőket vicceskedve azzal próbálták nyugtatni, hogy „nem kell aggódni, ez a 9. sorunk, a jobbakat otthon hagytuk!” Mindenesetre a nevezettek jó hangulatban, és alaposan bemelegítve várták a kezdést.

A hazaiak régóta várt magabiztossággal izzítottak, és a tempójuk is elismerésre méltó volt. A zuhanyhíradóban bizakodó híreket hallottunk, és a pályán lévők is jó hangulatban készülődtek.

Kiss Patrik (jobbra) szerezte a hazai együttes második gólját Fotó: Laczkó Izabella/Dunaújvárosi Hírlap

A kezdés után nem sokat „tapogatóztak”, hanem azonnal gólra törően kezdték a játékot a felek. A vezetést a Dunaújváros szerezte meg, Godslove megállíthatatlanságának köszönhetően lőtte az elsőt. A válasz Vénusz Somáé volt, aztán Kiss Patrik billentette helyre a hazai mérleget a szünetre. A második félidőben Csányi tanítani való bombájával, már 3–1-re ment el a csapata. A hazai védelem könnyelműségét kihasználva a pécsiektől előbb Koronics szépített, majd ismét Vénusz következett, aki beállította a 3–3-as végeredményt.

Szép futsal játékot, de nem kevés színjátékot is láthattunk, végül tisztességes pontosztozkodás után nyújthattak egymásnak kezet a percekkel előtte még nagyot küzdő játékosok.



Facskó József, a Dunaújváros edzője így értékelt: – Lehet, hogy meglepő, de tulajdonképpen elégedett vagyok. Ezt vártam ettől az estétől. Egy olyan meccset szerettem volna, amikor erős ellenféllel játszunk, amiben benne van egy szoros győzelem, vagy akár döntetlen is. A vereséggel nem kalkuláltam, és talán ebben a találkozóban nem is volt benne, hogy kikapjunk.

Élő Tibor, a pécsiek edzője: – A Dunaújváros nagyon jó iramot diktált, de a csapatomnak volt tartása, és vissza tudott jönni a játékba. A döntetlen megfelelő eredmény, de a tabella elsőségéhez már nem elegendő. Még mindenkinek van egy mérkőzése, így izgalmas lesz a sorozat, egészen az utolsó percig.

Csányi Dávid, a Dunaújváros csapatkapitánya: – Amennyiben belőttük volna a helyzeteinket, lehetett volna szebb is ez az este. Így viszont egy igazságos eredmény született, mert szerintem két jó csapat vívott meg egymással.



Jegyzőkönyv, az állás és az utolsó forduló párosítása

Dunaújváros Futsal – PTE PEAC 3–3 (2–1)

DF: Bán – Szili, Boldizsár, Csányi, Godslove. Csere: Cseresnyés (kapus), Gubits, Kovács, Villám, Tóth, Dobrovitz, Németh, Kiss, Béni. További eredmények: Budapesti Atlétikai Klub – Szigetszentmiklós 2–6, Nagykanizsa – Sárvár 6–2.

A bajnokság állása az utolsó, 10. forduló előtt: 1. PTE PEAC 24 pont (4 hozott pont), 2. Sárvár 23 pont (7), 3. Nagykanizsa 17 pont (5), 4. Dunaújváros Futsal 15 pont (2), 5. BAK 13 pont (1) 6. Szigetszentmiklós 7 pont (3). A zárókör párosítása: Sárvár – BAK, PTE PEAC – Nagykanizsa, Szigetszentmiklós – Dunaújváros Futsal.