Ha a tendencia marad, akkor komoly válságnak nézhet elébe a déli csoport bajnoksága, mert az idény végére egyre több a különböző okok miatt elmaradt mérkőzés.

A 25. fordulónak ebből a szempontból szomorú a statisztikája, hiszen a hétvégén a Vajta ellen a Szabadbattyán, a Polgárdi ellen pedig a Szabadegyháza sem állt ki. A mérkőzéseket 3–0-ás gólkülönbséggel a Vajta és a Polgárdi javára írták jóvá.

A Baracs – Seregélyes találkozó története viszi az e heti prímet! A 24. percben két vendégjátékos, Benczik és Deák piros lapot kapott, emiatt elszabadultak a pályán az indulatok. Nem hivatalos információk szerint valaki kulaccsal hátba dobta a játékvezetőt. Az addig gól nélküli találkozót ekkor Pintér Róbert játékvezető lefújta. A Baracsnak ez már a harmadik meccse a tavaszi szezonban, mikor „ajándék” pontokkal gyarapodik, ugyan a hivatalos döntésre még várni kell, de minden bizonnyal megkapja a három pontot. Ennek ellenére könnyű szezonzárással mégsem számolhat Salamon Miklós legénysége, mert az utolsó fordulóban a dobogó harmadik fokán billegő Nagykarácsonyhoz látogat, amely meglepetésre kikapott a Káloztól. Itt dől majd el, melyik csapaté lehet a harmadik hely. Ha a Polgárdi pontot veszít és a Baracs is megveri a Nagykarácsonyt, vagy döntetlent játszik, akkor még az 5. Mezőfalva is bronz­érmes lehet.

Nagyvenyim – Adony 2–6 (2–4)

Nagyvenyim: Kis – Németh (Kiss 46.), Józsa (Csizmadia 67.), Áldott, Kovács, Ráthgéber, Tóth, Kulcsár (Fekete 71.), Tamás (Fodor 57.), Fehér, Török.

Adony: Sátor – Tatár, Budai, Bagóczki, Tamon (Mónos 70.), Koncz (Kaló 46.), Virág (Bognár 60.), Balogh (Vukaljovics 64.), Kőkuti, Hegedűs, Fábián.

Gólszerző: Tóth (10.), Fehér (35.), illetve Virág (7.), Fábián (22., 32.), Tamon (40.), Balogh (54.), Bagóczki (70.).

Az első félidőben komolyabb ellenállást tanúsítottak a vendéglátók, ennek eredményeként a négy vendéggól mellé jutott két hazai találat is. A szünet után azonban már a papírforma érvényesült, megfejelve az előző eredményt két adonyi góllal.

Kis Norbert nagyvenyimi edző: – A második félidőre elfogytunk. A kapusunk nélkül nehéz, mert én védtem a négy meccsre eltiltott Szikszai helyett. Ráadásul kevesen is voltunk. Gyakorlatilag a tavaszi idényben az ifi húzott ki minket a nehéz helyzetekből. Örülünk, hogy stabil megye II-es csapatunk van. Megyünk előre, és építkezünk tovább.

Mezőfalva – Aba sárvíz 3–0 (1–0)

Mezőfalva: Kovács – Sági I. J., Balázs, Török, Balogh, Bakos, Deli, Boros, Kovács, Pribék (Balogh I. 51.), Csontos.

A végig egykapura játszó hazai csapat rengeteg helyzetet hagyott kihasználatlanul. Igazából nem az abai gárdán múlt a gólok száma. A 35. percben Deli egyéni akciója törte meg a gólcsendet. Az 51. percben Boros kapott középen remek labdát a tizenhatoson belül és ezzel már kettővel vezetett a Mezőfalva. Számtalan helyzetet követően végül a 74. percben Bakos állította be a végeredményt.

A Mezőfalva még lehet dobogós az Aba elleni győzelem után



Káloz – Nagykarácsony 3–1 (0–1)

Nagykarácsony: Miklós – Fülöp, Kovács D., Gráczer (Wadolowski 85.), Kovács R. (Szabó 85.), Mohácsi, Rezes, Kőkuti, Felföldi (Berta 72.), Éliás, Ivacs.

G.: Szabó (57.), Tóth (67.), Takács (82.), ill. Gráczer (23.).

A vendégek e vereséggel nyitottá tették a harmadik hely sorsát. Mergl István nagykarácsonyi edző csak annyit mondott, maguknak köszönhetik a három pont elvesztését.

LMSK – Előszállás 4–4 (4–1)

Előszállás: Farkas – Kertész (Bognár 80.), Kovalov­szky, Nyári (Szalai 80.), Németh (Reichardt 46.), Béres, Czifra, Horváth (Nagy 75.), Bozsoki (Németh 32.), Romhányi, Csuka.

Az első félidő után alaposan megrázta magát az előszállási csapat. A játék képe alapján még néhány perc foci a végén, és akár győzhetett is volna a vendégalakulat – mondta az előszállásiak trénere, Masinka Csaba.

A bajnokság állása