Már a csarnok felé közeledve a szokottnál több szurkolót lehetett látni, akik a csapat utolsó bajnokijára és Bulath Anita búcsúztatására érkeztek, egy kisgyerek az ő 20-as számú mezben sétált. A lelkes B-közép még az udvaron egyeztette az utolsó tennivalókat és oltották szomjukat, hiszen bent játék nélkül is izzasztó volt a légkör.

Miközben a lányok a bemelegítést végezték egyre csak érkeztek a nézők és a vezérszurkolók is elfoglalták helyüket a kapu mögött, a palánkra pedig egy óriási Bulath Anita feliratú molinót is kifeszítettek. Aztán jött a csapatok bemutatása, természetesen akkor volt a legnagyobb hangrobbanás, amikor Szirmai György a 20-as játékos nevét mondta ki – Dunaújvárosban utoljára. (A Magyar Kupa négyes döntője még hétvégén lesz Debrecenben). S ekkor a kemény mag egy külön koreográfiát is bemutatott, Anita stilizált mezét emelték a magasba. Bulath ekkor még tartotta magát, de azért a szemét törölgette. Aztán nemsokára Horváth Gréta is elérzékenyült, ugyanis a DKKA vezetősége, Vertig Csaba, Fehér Tamás és Gurics Attila köszöntötte a távozókat, s közülük ő volt az egyik. Rajta kívül Dominika Mrmolja és Polics Tímea vette még át az ajándékot, a korábban kölcsönbe távozó Hlogyik Petra és a betegsége után hazatérő Jana Sustková nem volt jelen. A lelátón egyébként több, Dunaújvárosban is megfordult játékost, illetve edzőt lehetett felfedezni, többek között a DKKA egykori játékosa, az Alba Fehérvárból szintén visszavonuló Triscsuk Krisztina és a korábban itt dolgozó Zdravko Zovko is eljött.

A mérkőzés gyászszünettel kezdődött, a múlt héten 83 éves korában elhunyt, 1965-ben világbajnok magyar női válogatott csapatkapitánya, a kilencszeres magyar bajnok kapus, Guricsné Pásztor Erzsébet, Gurics György birkózó özvegye és Gurics Attila édesanyja emlékére hajtottak fejet a jelenlévők.