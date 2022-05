A találkozón a győzelem nem csak Bulath Anita miatt fontos a Kohász számára, ugyanis megfelelő eredmény esetén a két csapat helyet cserélhet. Azonos pontszámnál az egymás elleni eredmények számítanak, idegenben hárommal nyert a Kisvárda, tehát ennél többel kellene győzni ehhez.

Amennyiben a már kieső Szombathely legyőzné az MTK-t, akkor három csapat is 22 ponttal végezne, akkor pedig egy minitabella alapján alakulna ki egymás között a sorrend. Egy biztos, a kilencedik helynél már nem végezhet hátrébb a dunaújvárosi együttes, legjobb esetben pedig hetedik lehet. Egyébként nem csak Bulath Anitát láthatjuk utoljára hazai pályán szombaton, hanem a távozó játékosok közül a csapatba kerülőket is. A Kohásznak lesz még egy Magyar Kupa négyes döntője, de ugye az Debrecenben.

A Kisvárda az előző körben egy góllal nyert az MTK ellen, előtte viszont eggyel kikapott az Érdtől. Számára is nagy tétje van a meccsnek, Bakó Botondék feltérképezték ellenfelüket, keresték azokat a pontokat, ahol eredményesek lehetnek. – Tisztában vagyunk a mérkőzés jelentőségével, bizakodva várjuk az összecsapást. A lányok utoljára játszanak ebben az összeállításban, szeretnénk szépen búcsúztatni távozóinkat – mondta Bakó Botond vezetőedző a klub honlapjának.

A záróforduló párosítása: FTC– Vác, Debrecen – Győr, Mosonmagyaróvár – Alba Fehérvár, Vasas – Siófok, Érd – Budaörs, MTK – Szombathely.



