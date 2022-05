A Besnyő már lemondhat a dobogóról, a negyedik helyezéssel vigasztalódhat, ha a Sárszentágota vagy Ráckeresztúr át nem húzza a számításokat.

Szintén alakulhat még a helyezések sorrendje a középmezőny derekában, ahol a tizenegyedik pozícióban lévő Rácalmás is remélhet pontokat. A leszakadók közül a Baracska, a Cece és a Kulcs is várhat némi javulást. Utóbbiakra nagyon ráfért a pontszerzés, mert tavasszal eddig ezzel nagyon hadilábon állt. A Dégnek és a Tácnak azonban szinte semmi reménye nem maradt.



Rácalmás – Velence 1–4 (1–2)

Rácalmás: Tóth – Nagy, Illés, Bartók, Juhos, Szeitz (Horváth R. 46.), Balogh, Hornyák (Szabó 61.), Gergelyfi, Pinte, Marczinka.

Kiállítva: Pinte (78.). illetve Felde (67.).

Gólszerző: Bartók (1.), ill. Felde (10.), Juhász (27., 52., 78.).

A kék mezes Rácalmás tíz percig bírta a velencei nyomást Fotók: Horváth László

Meglepően gyorsan, szinte a kezdő sípszót követően a Rác­almás vitte be az első találatot. A folytatásban azonban nem volt ilyen sikeres Boncz Gábor csapata. A 10. perctől átvették a kezdeményezést a vendégek, és a papírforma szerinti végeredménnyel fejezték be a mérkőzést.

Boncz Gábor rácalmási edző a találkozó után elmondta, sikeresen meglepték ellenfelüket, utána viszont óriási nyomás nehezedett a hazai csapatra, amit nem bírtak erővel. A vereség ellenére azért még várnak pontot, pontokat a hátralévő fordulókban. Egy mérkőzésről egészen biztosan.



Dég – Kulcs 3–10 (1–7)

Kulcs: Murvai (Virág 46.) – Osváth (Zsigmond 46.), Gallai, Németh, Godó, Völcsei, Szekszárdi, Molnár (Kozma 65.), Mácsfalvi (Seres 75.), Plézer, Balla.

Gólszerző: Talkovics (29., 53.), Horváth (49.), illetve Mács­falvi (4., 17.), Balla (5., 32., 57.), Szekszárdi (11., 27.), Osváth (38.), Zsigmond (63., 81.).



Most nem a kulcsiak futottak az eredmény után, gólparádét tartottak

Boldog kulcsi hazatérés a dégi kirándulásról – írhatjuk végre a csapat hétvégi teljesítményéhez! A két alsóházi együttes rangadóján megsemmisítő győzelmet aratott Horváth László legénysége. Az első félidőben több mint féltucatszor találtak be a dégi kapuba a kulcsiak. Szám szerint pontosan hétszer, erre csak egy válasz volt a vendéglátók részéről. A szünet után is Kulcsnak állt a zászló, mert háromszor is gólt jelzett Kocka László sípja. A Dég még két találattal kozmetikázhatta az eredményt, de utol már nem érhette ellenfelét.



Horváth László találkozó utáni értékelőjében lapunknak kiemelte, hogy ezúttal minden összejött ezen a mérkőzésen. Bár hozzá kell tenni, az eredményben óriási szerepük volt az ifiből feljátszó fiataloknak. Jövőre ennek megfelelően komoly változások lesznek a csapatnál és az irányításnál is.

A 27. forduló további eredményei: Baracska – Beloiannisz 0–4, Lajoskomárom II – Sárszentágota 4–0, Tác-Csősz – Alap 0–3, Dinnyés – Cece 3–1, Nagylók – Vajta II 2–3, MPF-Ráckeresztúr – Bes­nyő 3–1.



