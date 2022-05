A hatodik helyen álló házigazdáknak ez volt az utolsó hazai fellépésük a szezonban, ám nem csak ezért akarták begyűjteni a pontokat, hanem a nemzetközi kupaindulásért is harcban vannak még.

Egyébként a két fél hamarosan ismét összecsaphat egymással, nem lövünk nagyon mellé, ha e két gárdát várjuk a Magyar Kupa bronzmeccsére a Győrrel és a Fradival szemben a május végi négyes döntőben.



Siófok KC – DKKA 28–21 (11–10)

Siófok: Vojnovic – Such N. 2, Debreczeni-Klivinyi 4, Sirián 2, Janjusevics 3, Szarková 3, Mavsar 5. Csere: Herczeg L., Krasznai (kapusok), Böhme 3, Lapos, Kiss N. 1, Kadlicsek, Wald 4, Juhász F. 1. Vezetőedző: Uros Berger.

DKKA: Bartulovic – Horváth G. 1, Polics 1, Farkas J. 4, Weisheitel 5, Szalai 7, Kazai. Csere: Wéninger (kapus), Kukucska 2, Fodor, Krupják-Molnár, Matucza 1, Nick, Mrmolja. Vezetőedző: Vágó Attila.

Kiállítások: 8, ill. 10 perc.

Hétméteresek: 3/3, ill. 0/0.



Szalai Babett volt a Kohász legeredményesebbje Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő/Dunaújvárosi Hírlap

Bátran és jól kezdte a találkozót a Borgyost és Bulathot nélkülöző Kohász, leginkább a védekezés működött kiválóan, hiszen nyolc percen át nem tudtak gólt lőni a siófokiak, ellenben a DKKA kétszer is betalált. Aztán a hazai csapat is „felébredt”, s 4–4-nél utolérte ellenfelét, azonban az újvárosiak nem hagyták annyiban, és a 17. percben Szalai révén már három góllal vezettek, 5–8. Utána megint az ellenfél percei következtek, a Kohász elkezdett belehibázni a játékba, s egy 5–0-ás etappal már fordult is az eredmény, 10–8. Szalai duplája még egyenlítést ért, de Kiss a szünet előtt visszavette a vezetést.



A folytatásban a Siófok őrizte minimális fórját, de Vágó Attila csapata tapadt riválisára, 16–15 után lépett el megint az SKC, de a Kohász látótávolságban maradt, a 48. percben 20–17 volt az állás. Ekkor jött egy hazai időkérés, majd több elrontott vendégtámadás, így gyorsan 23–17-re nőtt a különbség a hajrára. Innentől pedig már a vendéglátók szépen menedzselték végig a játékot, s ugyan próbálkoztak Szalaiék, de már nem tudtak csodát tenni.

A szombati játéknapon eldőlt a harmadik hely sorsa, amit az Alba Fehérvár elleni 36–28-as sikerével biztosított a DVSC. Ugyan a negyedik Vác matematikailag még utolérheti a Debrecent, de az egymás elleni eredmények miatt azonban megelőzni már nem tudja.



További eredmények: Budaörs – Vác 31–34, Vasas – MTK 28–31, Szombathely – Mosonmagyaróvár 23–23, Kisvárda – FTC 23–34. A Fradi tizenegy találatos sikere azt jelenti, hogy ennyit faragtak le a Győrrel szembeni gólkülönbség-hátrányukból. Amennyiben egyik csapat sem kap ki a hátralévő fordulókban, akkor ez fog dönteni közöttük a bajnoki címről. Pontazonosság esetén az MTK és a Szombathely elleni hazai, valamint az Érd elleni idegenbeli mérkőzések gólkülönbsége nem számolható a tabellában, ezeket kivéve 69 találat a kisalföldiek előnye, de a Fradi két meccsel többet fog náluk játszani.

A DKKA a következő fordulóban az utolsó helyen álló Vasast fogadja szombaton.