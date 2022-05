A meccsek után a tabella csak a középső részen mozdult. Az eredmények a dobogósokat nem veszélyeztették.

Mezőfalva – Nagyvenyim 1–1 (1–1)

Mezőfalva: Kovács – Sági, Balázs, Sümegi, Török, Balogh I., Balogh D. (Deli 48.), Bakos, Boros, Pribék (Czári 61.), Kovács (Kis 71.).

Nagyvenyim: Szikszai – Józsa, Klein (Kiss 61.), Kovács (Németh 61.), Ráthgéber, Tóth, Fehér (Tamás 46.), Kis (Dorogi 66.), Áldott, Kulcsár, Török.

Az 5. percben a vendégek támadásánál egy rövid passz­ból Ráthgéber szerzett vezetést a Nagyvenyimnek. A hazai Balogh próbálta menteni a helyzetet, de csak a gólvonalon túl tudta a labdát elérni. A találat után hamar érkezett a mezőfalvi egyenlítés. A 8. percben Balázs átadásából Boros talált be. A mérkőzés további részében csak helyzetek adódtak, de találatok már nem.

Bakos János, Mezőfalva: – Hetek óta nem megy a csapatnak, e meccs előtt négyszer kikaptunk. Hiába nyomjuk a játékot, egyszerűen nem tudjuk a helyzeteinket belőni. Ezzel érmes reményeink is elúsztak. Most jól játszott az ellenfelünk, gratulálunk a nagyve­nyimi csapatnak.

Kis Norbert, Nagyvenyim: – Nagyon boldogok vagyunk, mert a tabella negyedikje ellen készültünk pontszerzésre, és megvalósítottuk az elképzelésünket. Idén már megszorítottuk a dobogós csapatokat, így joggal bízhattunk ismét egy bravúros eredményben. Az eddigi teljesítményünk alapján azt gondolom, megérdemeltük.

Nagykarácsony – Szabadbattyán 7–2 (4–2)

Nagykarácsony: Turi – Fülöp, Kovács (Szabó 64.), Mohácsi, Rezes (Rácz 77.), Kókuti, Berta (Lukács 78.), Felföldi, Gráczer, Éliás (Wadolowski 81.), Ivacs.

Gólszerző: Gráczer (7.), Ivacs (11., 51., 77., 90.), Kőkuti, (20.), Kovács (30.), illetve Vágner (35.), Méreg (36.).

A kezdés után nem sokkal Gráczert ugratták középen, aki nem hibázott. Nem sokat kellett várni az újabb hazai gólra, Ivacsnak már csak az üres kapuba kellett gurítani. Aztán Kőkuti fejese kötött ki a hálóban egy szögletrúgást követően. A 30. percben Kovács is feliratkozott a gólszerzők közé, 4–0. Majd a Nagykarácsony egy pillanatnyi kihagyását és figyelemcsökkenését az ellenfél két találattal büntette.

A szünet után azonban helyrebillent a tabella szerinti különbség, és végül nagy fölénnyel hazai pályán maradt a három pont.

Mergl István nagykarácsonyi edző így foglalta össze a látottakat: – Amit elterveztünk, azt megcsináltuk. Az első játékrészben volt egy pillanatnyi megingásunk, de ez csak a gólkülönbségünkön rontott, a győzelmi esélyen nem.

A nagykarácsonyi Kőkuti Tamás fejese védhetetlen volt



Előszállás – Baracs 1–4 (0–2)

Előszállás: Nagy – Csuka, Kovalovszky, Kovács, Nyári (Németh 73.), Béres (Vitális 73.), Czifra, Kercza, Szalai (Bozsoki 69.), Horváth (Reichardt 46.), Kvárik (Garbacz 69.).

Baracs: Vaszócsik – Hepp, Prókai (Princes 79.), Szurma (Fejes 89.), Balogh (Nagy 61.), Takács (Mészáros Á. 73.), Palkó, Mészáros S., Salamon, Badi, Huber (Fejes 89.).

Gólszerző: Czifra (76.), ill. Szurma (18.), Mészáros S. (32.), Takács (65.), Nagy (67.).

Masinka Csaba, Előszállás: – Jól kezdtünk, azután kaptak egy tizenegyest, utána szabadrúgásból voltak eredményesek a vendégeink. Nekünk pedig két nagy helyzetet védett a kapusunk. A második félidőben kitámadtunk, de két kontrából beverték az újabb két találatot a baracsiak. Hiába volt újabb gólunk, az csak szépségtapaszként szolgált.

Salamon Miklós, Baracs: – Jól védett a kapusunk, de nem ezen múlott. Minden pozícióban, minden játékosom a maximumot hozta, és ezért tudott győzni a csapat.

A baracsi edző, Salamon Miklós győztes csapatának minden játékosa a maximumot hozta

Seregélyes – Adony 1–1 (0–0)

Adony: Závotka – Szloboda (Szabados 85.), Deák (Vidovics 90.), Denczik, Dancsa, Kovácspál, Ihász (Rapai 46.), Zsilovics (Csanádi 90.), Bartos, Németh, Princz.

Gólszerző: Deák (51.), illetve Fábián (49.).

Boldóczki Sándor, Adony: – A szünet után figyelmetlenek voltunk, szögletből egyenlített a hazai gárda. Adódott helyzetünk, de ezúttal az igazságos döntetlennel be kellett érnünk.

További eredmények: Szabadegyháza – Vajta 0–3, LMSK – Polgárdi 1–5, Aba Sárvíz – Káloz 1–4.

A bajnokság állása