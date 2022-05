A harmadik helyen álló DPASE mögött csak kettővel volt hátrébb a ­meccs előtt a Paks, így nem ígérkezett könnyűnek a mérkőzés az ezüstéremre hajtó dunaújvárosiak számára.

DPASE – Paks II 2–0 (0–0)

DPASE: Pokorni – ­Huszty, Bozsoki, Tölgyesi, Molnár (Hompót 46. p.), Barna, Dorogi, Balogh (Novák 46.), Kesztyűs (Jakab 46,), Szepessy, Székely (Petró 46.). Vezetőedző: Dobos Barna.

Az első félidőben a mezőnyben folyt a játék, a középpályán gyűrték egymást a csapatok. Végül érdemi helyzet nélkül telt el a játékrész, a kapusok szerencséjére már nem volt nagyon hűvös a kora este, mert védést egyiküknek sem kellett bemutatni.

A szünetet követően átvette a hazai csapat az irányítást, eredményesen

A szünetben aztán Dobos Barna négyet cserélt, ennek is köszönhetően átvette a csapat a találkozó irányítását, és sorra dolgozta ki a lehetőségeit. Ennek gyorsan eredménye lett, a 48. percben egy szemre is szép, kidolgozott támadás után Szepessy Róbert talált be a kapuba. Rá tíz percre megduplázta előnyét a DPASE, Petró Balázs volt eredményes.

A Paks leginkább a kontrákra próbált építkezni, ezekből egy-két alkalommal jutott el a dunaújvárosi kapuig. A legnagyobb lehetőségük a 88. percben adódott, amikor egy beadás után a lecsorgó labdát hat méterről rúgták a kapura, azonban Pokorni nagy bravúrral hárított.

A második félidő alapján teljesen megérdemelten tartotta itthon a három pontot a DPASE gárdája. Mivel a Balassagyarmat is győzni tudott, így továbbra is azonos pontszámmal áll a két csapat a tabella második és harmadik helyén. Vereségével a Paks II a hatodik helyre csúszott vissza, a remek szériában lévő Iváncsa a sikerével pedig az ötödikre lépett előre.

További eredmények: Ferencvárosi TC II – Balassagyarmat 0–1, Budapest Honvéd-MFA II – Makó FC 3–1, ESMTK – Gerjeni SK 4–0, Hódmezővásárhelyi FC – Rákosmente FC 2–2, Mohács – Iváncsa 0–2, Ceglédi VSE – Dabas-Gyón FC 0–2, FC Dabas – Vác FC 2–0, Szekszárdi UFC – Monor 0–1, a Kozármisleny – MTK Budapest II mérkőzés lapzártánk után ért véget.

A következő fordulóban a DPASE vasárnap a Dabas-Gyón vendégeként lép pályára.