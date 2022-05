Dunaújváros A Búvársuli teljesítményéről Gurisatti Róbert edzőt kérdeztük.

– Kevés gyerek van nálunk, ezért a pontszerzésbe nem tudunk úgy beleszólni, mint a nagyobb létszámú együttesek. Ilyen azonban még soha nem volt, hogy az éremtáblát megnyertük! Ráadásul olyan favoritokat előztünk meg, mint a debreceniek, akik mindig, mindent megnyernek. Ezért is nagy büszkeség számunkra a kaposvári eredmény. Szintén dicséretes, hogy a versenyzőink csapatban holtversenyben harmadikként végeztek. Igazából nem is annyira kihegyezett módon készültünk erre a megmérettetésre. Ennek ellenére sokan a mostani alkalommal is megúszták csúcsformájukat, vagy éppen javították fel még jobbra a korábbi idejüket – mondta.

Kaposváron a dunaújvárosi küldöttség kitett magáért, a csapat az éremtáblázat élén végzett, ilyen még soha nem volt Fotó: Búvársuli

Kiemelte, hogy Kövesdi Csenge négy aranyat szerzett, és olyan időt úszott, hogy azzal mindjárt a világranglista élére került a korosztályában. Németh Nóra százon három másodpercet javított, ami szintén kiváló eredmény. Ráadásul ő inkább 200 és 400 méteren szokott indulni. Tehát le a kalappal a gyerekek előtt edzőjük szerint.

A kupán az egyesület húsz versenyzője indult a cápa, gyerek, serdülő, ifjúsági, junior, felnőtt és senior kate­góriákban, uszonyos gyors­úszás és uszonyos felszíni úszásnemben. A küldöttség összesen 25 érmet szerzett, tíz arany, öt ezüst és tíz bronz elosztásban.

Az eredmények részletesen, amelyeket Tábori Erzsébet szülő állított össze lapunk számára. Cápa korcsoport: Becker Barnabás két arany-, egy bronz­érem, Kéri Dániel Dusán pontszerző helyen végzett. Gyerek kategória: Aszlajov Alexander két bronzérem, Fodor-Nagy Edvin és Borbé Csenge pontszerzők. Serdülő kategória: Nagy Boróka pontszerző. Ifjúsági kategória: Szabó Flóra egy aranyérem, két bronzérem, Kövesdi Csenge négy aranyérem, Németh Nóra egy aranyérem, két ezüstérem, Aszlajov Attila három bronzérem, Gurisatti Róbert egy bronzérem, Csepecz Zsolt, Szabó Zsombor Antal pontszerző helyen végzett. Junior korcsoport: Tamás Dávid és Hetyei Imre Gábor éppen lemaradt a dobogóról. Felnőtt kategóriában: Farkas Botond egy ezüst­érem, Rendes Linda Stella pontszerző. Senior kategóriában is volt induló: Montvai Tamás két ezüst- és Maczula Zoltán két aranyérmet szerzett. 4 x 100 méter uszonyos gyorsváltóban a gyerek fiú négyes – Becker Barnabás, Fodor-Nagy Edvin, Kéri Dániel Dusán és Aszlajov Alexander – bronzérmet szerzett.