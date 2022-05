A Győr számára a bajnoki címért folytatott versenyfutás miatt kötelező volt a győzelem, a vendégek pedig a tisztes helytállás reményében léptek pályára.

GYŐRI AUDI ETO KC – DKKA 34–18 (19–12)

Győr: Glauser – Faluvégi D. 4, Nze Minko 2, S. Oftedal 1, Pintea 5 (1), Anne M. Hansen 5 (2), Fodor Cs. 2. Csere: Solberg (kapus), Blohm 3, Rju 5, Lukács V. 3, Schatzl N. 4, Háfra N. Megbízott edző: Kun Attila.

DKKA: Bartulovic 1 – Horváth G. 1, Polics 3, Farkas J. 3 (1), Weisheitel 3, Szalai B. 4, Kazai 1. Csere: Wéninger (kapus), Nick, Matucza, Krupják-Molnár 1, Kukucska, Fodor N. 1, Mrmolja. Vezetőedző: Vágó Attila.

Kiállítások: 6, ill. 10 perc.

Hétméteresek: 7/3, ill. 2/1.

A meccs elején kifejezetten jól és ügyesen kézilabdázott a Kohász, tartotta a lépést a Győrrel, többször is egyenlített, sőt, még a vezetésért is támadhatott, de az előnyt nem sikerült átvenni. Aztán egy hazai időkérés rázta fel az ETO-t, na, meg a kettős emberelőnyük is sokat segített abban, hogy kezdtek ellépni a vendégektől. A szünetre elért magabiztos előnyüket a második játékrészben tovább növelték, a DKKA-nál pedig mindenki lehetőséget kapott a sztárok elleni játékra.

A Győrnek 45 gól az összesített előnye gólkülönbségben az FTC-vel szemben. Mint ismert, azonos pontszám esetén ez dönt a csapatok végső sorrendjéről. A Győr az utolsó fordulóban Debrecenben lép pályára, a Ferencváros a Vácot fogadja, azaz a Fradi bajnoki címéhez a győzelmük mellett az ETO pontvesztése is kell, mert ennyi gólt lehetetlen ledolgozni.

– Próbáltunk mindent megtenni, ne az legyen, esetleg nem úgy állunk a meccshez, és ez befolyásolja a bajnokság végeredményét. Az első húsz perccel teljes mértékben elégedett vagyok, jól játszottunk. Aztán jött a kettős emberhátrány, ami megpecsételte a sorsunkat, illetve a másik, hogy nem vagyunk sokan, nem tudtam minőségben cserélni. A második félidőben az volt a cél, maradjunk tízen belül, de mérlegelni kellett, mi a fontos. A játékosok egészségi állapota, vagy más is játsszon, s amellett döntöttünk, hogy több fiatal is lehetőséget kapott – mondta a találkozóról Vágó Attila.

– Mindenképpen nyernünk kellett és ez volt a legfontosabb, másodlagos pedig, hogy mennyivel győzünk. Illetve az, folytassuk azt a munkát, amivel eljutunk a Magyar Kupa és a BL döntőjébe – értékelt az eltiltott Ambros Martínt helyettesítő Kun Attila.

A forduló további eredményei: Budaörs – FTC 16–35, Alba Fehérvár – Siófok 24–33, Vasas – DVSC 16–33, Kisvárda – MTK 27–28. Vasárnap a Szombathely – Érd mérkőzés a Vasas melletti másik kiesőről is döntött. Ugyan a vasiak otthon legyőzték az Érdet, de nem elég nagy különbséggel ahhoz, hogy esélyük maradjon a bennmaradásra. A 34–30-as siker ellenére búcsúztak, az érdiek pedig megőrizték élvonalbeli tagságukat. A másik vasárnapi meccs, a Vác – Mosonmagyaróvár lapzártánk után ért véget.

A Kohász az utolsó bajnoki mérkőzésén, ami egyben Bulath Anita utolsó bajnokija is lesz, szombaton 17 órától a Kisvárdát fogadja.