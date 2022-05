A szerenkénti döntőkben a lányok ugrásban kezdtek. Draskóczy Imre szövetségi kapitány helyszíni beszámolója szerint mindkét finalista, Szujó Hanna és Mayer Gréta is szép ugrásokat mutatott be.

Szujó végül 12,225 ponttal ötödik, amíg Mayer Gréta 12,650 ponttal harmadik lett. Következett a felemás korlát, ahol a másik két DKSE-sportoló, Makai Lilla és Makovits Mirtill révén két döntősért szoríthattunk, végül Makovits első (12,700), Makai második (12,400) lett. A délutáni finálékban is érdekeltek voltak a magyar tornászok: gerendán Szujó 12,350 ponttal lett negyedik, megelőzve Makovits Mirtillt (12,250). A záró szer a talaj volt. Itt, ha nem is sokkal, de Szujó lemaradt a dobogóról (12,150, 4. hely), Mayer Gréta pedig belehibázott az egyik sorába, így 11,700 ponttal hetedikként fejezte be a franciaországi versenyt.

Érdekesség, hogy ezt a Gymnasiadét eredetileg 2020-ban rendezték volna meg. A járvány miatt azonban el kellett halasztani, így viszont az itt részt vevő tornászok közül már sokan felnőttnek számítanak a nőknél, ezért a FIG felnőtt szabályzata szerint pontozták őket. Ezzel természetesen nemcsak a mieink voltak így, több nemzetből szerepeltek olyan versenyzők, akik már ebbe a korosztályba számítanak.

A magyar női delegáció az egyéni összetett és a csapat mellett tehát három szerenkénti éremmel gazdagodott. A termésből alaposan kivette részét a dunaújvárosi szakosztály három indulója.

Mayer Gréta így értékelt lapunknak: – Igazából örülök ennek a teljesítménynek, de voltak rontások, illetve vannak is hiányosságaim, ugrásban például fejlődnöm kell. A talaj döntőjét sajnálom, mert ott hibáztam, így ott is pontosítani kell még.

Badics Réka, a DKSE csapattal tartott edzője szerint összességében elmondható, hogy jól teljesítettek a lányok, ezt mutatják az érmes helyezések. – A délután folyamán sajnos már nem sikerült érmet nyerni. Gerendán volt egy kis megingása Mirtillnek, emiatt lemaradt a dobogóról. Vártuk még nagyon a talajt, ott Gréti belehibázott az egyik sorába, így ott sem sikerült dobogós helyen végezni – tette hozzá.

Draskóczy Imre szövetségi kapitány: – Elégedett vagyok, és nagyon büszke arra, hogy a kinti körülmények, a sok utazás mellett nagy rontás nem volt, és szépen tornáztak a lányok. Ez a verseny a felnőtt Európa-bajnokság szempontjából is hasznos volt. A nap csúcspontja mindenképpen a felemás korlát volt, hiszen megismétlődött a mersini Eb-finálé: itt is két magyar tornász állt a dobogó tetején Makovits lett az első Makai a második. Mindketten szép gyakorlatot csináltak, őszintén felemelő volt magyarnak lenni. Gerendán volt több apró rontás, így ott nem nyertünk érmet, ahogy talajon sem, de jó gyakorlatok voltak, apróbb hibákkal. Ez egy jó verseny volt, egy kiváló felkészülési lehetőség a későbbi viadalokra. Ebbe a korosztályba tartozott Szilá­gyi Nikolett is, de az edzőjével egyeztetve úgy döntöttünk, inkább az e heti várnai világkupán vesz majd részt. Folytatódik a felkészülés az Eb-re, a keret kijelölése pedig a nemzetközi versenyeken elért eredmények alapján történik majd jelölés alapján.