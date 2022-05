A hétvégén az Adony folytatta jó sorozatát, meglepetésre a második helyen lévő Nagykarácsonyt múlták felül. A Duna mentiekkel továbbra is komolyan kell számolni, mert dobogós csapatok véreznek el Boldóczki Sándor együttese ellen, amely az elmúlt öt meccset négy győzelem mellett egy döntetlennel zárta.

Az eredmények tükrében a tabella is frissült az élen. A Baracs helyet cserélt a Nagykarácsonnyal a második pozícióban. Az Adony is két helyet lépett előre, a Nagyve­nyimnek pedig kár volt a már „megnyert” meccsért, és így csak egy ponttal gyarapodott.



Nagyvenyim – Szabadbattyán 2–2 (2–0)

Nagyvenyim: Szikszai – Józsa, Fodor (Kiss 69.), Kovács, Dorogi, Tóth, Kulcsár (Németh 71.), Fehér, Kis, Török, Tamás.

Kiállítva: Szikszai (80.),

A hazai mezőnyfölény mellett az első játékrészben, mindjárt a kezdés utáni 2. percben Fehér Krisztián szerzett vezetést egy szabadrúgást követően. A 15. percben Kis beadását a kapu előtt középen üresen álló Tóth Attila kotorta be, 2–0.

A szünet után továbbra is hajtott a Nagyvenyim, de helyzeteit már nem tudta érvényesíteni. Sőt, az ellenfél kiegyenlíthetett a venyimiek egyéni hibáiból, a 70., valamint a 79. percben szerzett találattal.

Kis Norbert, Nagyvenyim: – Sajnos a végére elfáradtunk. Ráadásul az utolsó húsz percre emberhátrányba kerültünk Szikszai Áron kapusunk kiállításával. Így még mi örülhettünk az egy pontnak!

A Mezőfalva megszakította rossz szériáját, négy vereség és egy döntetlen után győztesen hagyhatta el a pályát Bakos János legénysége. Így a dobogó esélyéről még nem kellett lemondjon az együttes.

A nagyvenyimiek megnyertnek hitt mérkőzése döntetlennel zárult

Mezőfalva – LMSK 3–0 (1–0)

Mezőfalva: Kovács – Sági, Balázs, Sümegi, Török, Bakos, Deli (Czári 65.), Boros, Kovács (Kis 78.), Pribék, Csontos.

A hetek óta játékerejéhez mérten maga alatt teljesítő csapat ezúttal a lepsényieket fogadta. Az első félidőben öt kapufa és számtalan helyzet elmulasztása jellemezte a pályán történteket. Üdítő jelenetet csak a 18. percben láthattak a hazai szurkolók, amikor Boros szerzett gólt, a kapus felett rúgta be a hosszúba a labdát.

A pihenőt követően bő negyedórát kellett várni az újabb mezőfalvi találatra. Balázs beadását Pribék csípte el és juttatta az ellenfél hálójába. A 77. percben Czári kapott remek keresztlabdát, és ezzel be is állította a mérkőzés végeredményét.



Bakos János mezőfalvi edző: – Helyreállt a csapat önbecsülése

A találkozó után Bakos János edző csak ennyit mondott lapunknak:

– Elsődlegesen az volt a cél, hogy helyreálljon a csapat önbecsülése, és kapott gól nélkül játsszuk le a mérkőzést. A győzelem nagyon fontos volt a következő meccs előtt, amikor Előszálláson kell kiállni a próbát.

A mezőfalvi Boros Benjamin (pirosban) ezúttal is megrúgta a maga gólját Fotók: Horváth László

Adony – Nagykarácsony 3–0 (1–0)

Adony: Sátor – Tatár, Budai, Bagóczki, Koncz (Kaló 87.), Virág, Balogh (Vukaljovics 87.), Tóth (Bognár 80.), Kőkuti, Hegedűs, Fábián (Tamon 46.).

Nagykarácsony: Miklós – Fülöp, Kovács D., Mohácsi, Kovács R., Rezes, Kőkuti, Berta, Szabó (Rácz 73.), Gráczer, Ivacs.

Gólszerző: Fábián (21.), Balogh (54.).

Boldóczki Sándor adonyi edző: – Öt meccset nyertünk és egy ikszünk van az utóbbi fordulókból, ami mindenképpen ragyogó eredmény! Továbbra is kiváló a hangulat a csapatnál, ami sokat számít a technikai tudás mellett.

Mergl István, Nagykarácsony: – Megérdemelten győzött az Adony. Egy cserével játszottunk, és nem is úgy ment a foci, ahogy terveztük.



Polgárdi – Előszállás 2–1 (2–0)

Előszállás: Farkas – Kovalovszky, Kovács (Bognár 46.), Nyári, Balogh (Garbacz 59.), Béres, Czifra, Kercza (Németh 59.), Szalai (Kertész 46.), Bozsoki (Horváth 69.), Romhányi.

Gólszerző: Sárközi (12.), Komlós (22.), illetve Romhányi (83.).

Kiállítva: Takács (Polgárdi, 84.).

Masinka Csaba előszállási edző nyilatkozata: – Voltak helyzeteink, de hiába a második félidő jobb játéka, csak egy szépítő találatot tudtunk bevinni. A döntetlen a játék képe alapján igazságosabb lett volna.

További eredmények: Vajta – Seregélyes 13–0, Káloz – Szabadegyháza 7–0.



A mezőfalvi Boros Benjamin (pirosban) ezúttal is megrúgta a maga gólját

Fotók: Horváth László

Bakos János mezőfalvi edző: –Helyreállt a csapat önbecsülése



A bajnokság állása